Прем'єр Швеції вважає, що відправка військ в Україну наразі неактуальна.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправки військ в Україну.

Як повідомляє портал Dagens, Крістерссон сказав, що Швеція наразі не розглядає питання про відправку своїх військ в Україну.

"Зараз це взагалі не актуально", - сказав він.

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Він підкреслив, що кожна країна має право обговорювати власні рішення щодо розміщення військ за межами своїх кордонів, що безпосередньо не впливає на НАТО в цілому.

Крістерссон особливо відзначив заяву Франції про можливість введення військ в Україну, беручи до уваги, що президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність Франції зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії у війні.

Водночас він підкреслив, що позиція Швеції полягає в тому, що національні рішення щодо військових дій не впливають на НАТО як організацію, і чітко розмежував політичні та військові стратегії Швеції та Франції.

Відправка військ НАТО в Україну

26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу і Євросоюзу обговорюють можливість введення своїх військ в Україну.

За підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі президент Франції заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що представники 28 країн в ході зустрічі в Парижі обговорювали ідею відправки в Україну військових, однак єдиної позиції з цього питання не було.

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