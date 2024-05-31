Також він сказав, чи може Берлін відправити військовий контингент в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виключає відправку німецьких військ в Україну, а також їхню участь у створенні безпольотної зони над її територією.

"Ми не хочемо йти туди (в Україну - УНІАН) з нашими солдатами. Це стосується і безрозсудної пропозиції про безпольотну зону. Це означало б лише те, що нам довелося б збивати літаки іншої країни своїми власними", - цитує канцлера ФРН німецький телеканал ntv.

За словами Шольца, це б означало, що Німеччина "перебуває у стані війни", однак війні між Північноатлантичним Альянсом і Росією необхідно запобігти.

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Закриття неба над Україною: останні новини

Нагадаємо, нещодавно заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідслужб Родеріх Кізеветтер заявив, що західні країни могли розширити зону власної протиповітряної оборони так, щоб закрити частину заходу України.

Наразі сусідні країни не збивають ракети та дрони, які залітають на їхню територію під час російських обстрілів України.

Наприкінці березня одна з ракет РФ залетіла у повітряний простір Польщі та знаходилася там понад півхвилини. Польські військові заявили, що знали, що вона повернеться в Україну, а збиття її на їхній території призвело б до руйнувань.

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