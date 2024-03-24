У Збройних силах країни кажуть, що після збиття ракети "її залишки могли б упасти на нашу територію".

Польське командування знало, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінщину, повернеться в Україну. Стрільба ракетою була б ризикованою. Про це сказав речник Оперативного командування Збройних сил країни підполковник Яцек Горишевський, інформує RMF FM.

"Протиповітряна оборона України засвоїла, що більшість російських ракет прилітає зі Сходу чи Півночі, а захисники менше очікують атаки із Заходу. Тому РФ свідомо маневрує своїми ракетами так, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із Заходу", – зазначив спікер.

Він також пояснив, що рішення не збивати ракету ухвалив оперативний командувач Збройних сил.

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"Рішення було прийнято на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона залишить наш повітряний простір", - повідомив Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету передбачала б ризик для місцевих жителів.

"Ракета важить понад 2 тонни, з них 400 кілограмів - бойове навантаження. Після збиття ракети її залишки могли б упасти на нашу територію. Сюди ж впали б і залишки ефектора, яким збивали саму ракету", - уточнив польський військовий.

Він підкреслива, що якщо ракета прямувала би вглиб Польщі, рішення про її збиття могло б бути ухвалене за допомогою чергуючих літаків F-16.

"Це оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений приймати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл збити таку ракету, може не робити цього, якщо він усвідомлює, що її уламки можуть впасти на лікарню чи школу", - додав речник.

Російська ракета залетіла в Польщу - що відомо

24 березня ракета РФ залетіла в Польщу. Згодом У Польщі оголосили про намір посилити присутність своїх військ на сході - зокрема, у прикордонних районах із Білоруссю, Росією, Литвою та Україною.

У Міноборони Польщі заявили, що це буде "постійна присутність" і що відповідні заходи спрямовані на стримування "потенційних ворожих нападів і атак".

Також УНІАН уточнював, що російська ракета залетіла до Польщі в районі села Осердув Люблінського воєводства на 39 секунд.

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