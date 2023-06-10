Він переконаний, що комітет, який проводив розслідування щодо нього, зробив все, аби "вигнати" його з парламенту.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишає посаду депутата британського парламенту через скандал з вечірками під час локдауна.

Як пише BBC, таке рішення Джонсон ухвалив після того, як ознайомився зі звітом Комітету з привілеїв Палати громад щодо розслідування, присвяченого тому, чи вводив він парламент в оману щодо вечірок.

У своїй заяві він розкритикував комітет та заявив, що його метою було "визнати його винним попри факти". Джонсон стверджує, що проект звіту, який він бачив, "пронизаний неточностями та смердить упередженням". Він переконує, що комітет "сповнений рішучості використати справу проти нього, щоб вигнати з парламенту".

"Вони досі не надали жодного доказу того, що я свідомо чи через необережність ввів Палату громад в оману", — сказав він, наполягаючи, що "не брехав".

Колишній прем’єр Джонсон додав, що йому "дуже сумно залишати парламент принаймні на цей момент". Відхід Джонсона призведуть до додаткових виборів в його виборчому окрузі Аксбрідж і Саут-Русліп, де у 2019 року він переміг з більшістю у 7 тисяч голосів.

Міжпартійний комітет депутатів, більшість з яких, як і Джонсон, є консерваторами, повідомив, що завершить своє розслідування в понеділок, 12 червня. і "негайно опублікує свій звіт".

Відставка Бориса Джонсона

Борис Джонсон, якого президент Володимир Зеленський називав справжнім другом України, обіймав посаду голови Консервативної партії та, відповідно, прем’єр-міністра країни з липня 2019 року по вересень 2022. До цього був головою МЗС, мером Лондона та неодноразово – членом парламенту.

На початку 2022 року низка опозиційних і кілька консервативних політиків закликали Джонсона піти у відставку або висловити йому вотум недовіри – на тлі скандалу щодо вечірок, що відбувалися на Даунінг-стріт в той час, як по всій країні діяли жорсткі обмеження через пандемію COVID-19.

Громадське занепокоєння через численні вечірки за участю урядовців (звіт парламентського комітету охоплює 16 подій у 2020-2021 роках, на восьми з яких був присутній Джонсон), на яких ніхто не дотримувався карантинних обмежень, призвело до зниження підтримки Джонсона, уряду та консерваторів, а також сприяло поразці партії на проміжних та місцевих виборах 2022 року.

Після відставки з посади прем’єра Джонсон залишився членом парламенту і очолив у Консервативній партії групу "Друзі України".

В квітні цього року депутати висунули йому звинувачення в тому, що він ввів парламентський комітет щодо привілеїв в оману стосовно вечірок під час пандемії.

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