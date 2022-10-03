Сам Джонсон не був особисто присутній на конференції, однак всіляко підтримує Україну.

Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон очолив у Консервативній партії групу "Друзі України"

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення було ухвалено під час партійної конференції консерваторів 2 жовтня.

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За словами нинішнього голови групи "Друзі України", екс-міністра культури Джона Віттінгдейла, Джонсон "є очевидною та найбільш гідною людиною, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у Британії, але й у всьому західному світі, яка так рішуче виступила на підтримку українського народу".

Віттінгдейл додав, що сам Джонсон не був особисто присутній на конференції, однак всіляко підтримує Україну.

"Борисові шкода, що він не може бути з нами сьогодні, але він повністю підтримує те, у що ми всі віримо, і нашу підтримку України", - наголосив політик.

Джонсон і війна в Україні

Як відомо, з самого початку війни Джонсон надавав потужну підтримку Україні. Саме за його ініціативи Велика Британія однією з перших вводила санкції проти Путіна та Росії, а також просувала збільшення воєнної допомоги для України.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра. Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег з парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

5 вересня міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії та прем'єром. Вона неодноразово заявляла, що підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії, а також пообіцяла стати найбільшим другом України.

6 вересня надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що посольство України у Великій Британії вже почало готуватися до візиту Ліз Трасс до Києва.

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