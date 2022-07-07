Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона "справжнім другом України".

Президент Володимир Зеленський впевнений, що політика Великої Британії щодо України після відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона не зміниться.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

Зеленський назвав Джонсона "справжнім другом України", додавши, що він упевнений, що політика Великої Британії щодо України найближчим часом не зміниться, попри відставку прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем’єра. Джонсон також заявив, що залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і керівник уряду.

Як повідомляє BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться цього літа, а новий прем’єр-міністр має вступити на посаду у жовтні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Джонсон пішов у відставку через секс-скандал. ЗМІ також назвали ймовірного наступника Бориса.

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