Експерти вважають, що вихід США позбавить організацію найбільшого джерела фінансування.

Команда обраного президента Дональда Трампа хоче оголосити про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на інавгурації глави держави 20 січня. Експерти вбачають у цьому загрозу для організації та самої сфери охорони здоров’я, повідомляє Financial Times.

Про своє рішення, за інформацією видання, члени команди Трампа повідомили експертам, які заявили, що вихід США з ВООЗ позбавить організацію найбільшого джерела фінансування і завдасть шкоди її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я, такі як пандемія коронавірусу.

"Америка збирається залишити величезний вакуум у глобальному фінансуванні охорони здоров’я та лідерстві. Я не бачу нікого, хто може заповнити цю прогалину", - зазначив професор глобальної охорони здоров’я Джорджтаунського права Лоуренс Гостін.

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Повідомляється, що США є найбільшим донором ВООЗ, адже країна надала близько 16 відсотків фінансування організації у 2022-2023 роках.

Видання нагадує, що у 2020 році Трамп ініціював вихід з ВООЗ через поширення COVID-19: він звинуватив організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю. Але процес так і не був завершений, і наступний президент Джо Байден у перший же день на посаді відновив відносини з ВООЗ.

Експерти повідомили, що деякі члени команди Трампа цього разу мають намір розпочати негайно процес виходу з організації. Колишній координатор із реагування на COVID-19 у Білому домі Байдена Ашиш Джа розповів, що команда Трампа хоче, щоб той у перший же день оголосив про розрив відносин з ВООЗ, як Байден у свій час оголосив про відновлення цих відносин.

Однак такі органи, як ВООЗ, є ключовими для глобального співробітництва щодо розробки та розповсюдження вакцин, а також інших методів лікування під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, сказав Джа.

Професор Гостін попередив, що для ВООЗ будуть "дуже неврожайні роки, коли їй буде важко реагувати на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я, і доведеться значно скоротити свій науковий персонал". Також, за його словами, якщо США покинуть ВООЗ, європейські країни навряд чи збільшать фінансування, а от Китай може спробувати мати більше впливу.

У ВООЗ цю інформацію ще не коментували. Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус заявив цього місяця, що це "унікальна організація", яка сподівається на партнерство з політиками США. Він висловив сподівання, що лідери США це розуміють і що "США не можуть бути в безпеці, якщо не буде в безпеці решта світу".

Трамп і ВООЗ: важливі новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп у 2020 році заявив, що планує переглянути фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через її помилки у реагуванні на пандемію коронавірусу. Він зазначав, що організація "отримує великі суми коштів із США". На його думку, окремі програми ВООЗ заслуговують на увагу, але в цілому було допущено багато помилок.

Також лідери республіканців у Сенаті США 2020 року просили ООН розслідувати роботу ВООЗ у боротьбі з коронавірусом. На думку республіканців, ВООЗ на чолі з Тедросом Аданом Гебрейесусом проявила "помітну повагу" до Китаю.

Уже після перемоги на виборах 2024 року Трамп оголосив, що висуне на пост глави МОЗ противника вакцинації та прихильника теорій змови Роберта Ф. Кеннеді-молодшого. Якщо Сенат затвердить його кандидатуру, це стане передвісником найбільшого в історії переосмислення системи охорони здоров'я США. Кеннеді та його рух "Зробимо Америку знову здоровою" частково покладають провину за погане здоров'я американців на корумпований альянс між харчовою і лікарською промисловістю та регуляторами, покликаними стежити за ними. Вони хочуть замінити бюрократів і переглянути системи контролю за пестицидами, харчовими добавками і вакцинами.

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