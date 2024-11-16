Кеннеді говорив, що хоче перебудувати виробництво продуктів харчування у США, позбавивши його пестицидів і генетично модифікованих культур.

Новообраний президент США Дональд Трамп висуне на пост міністра охорони здоров'я і соціальних служб активіста-антиваксера і юриста-еколога Роберта Ф. Кеннеді-молодшого.

Якщо Сенат затвердить кандидатуру Кеннеді, це стане передвісником найбільшого в історії переосмислення системи охорони здоров'я США. МОЗ і його агентства контролюють затвердження ліків, безпеку харчових продуктів і спостереження за захворюваннями, а також системи Medicare і Medicaid, пише Politico.

Виходець з однієї з найвідоміших демократичних родин Америки, Кеннеді та його рух "Зробимо Америку знову здоровою" [Make America Healthy Again - МАНА] частково покладають провину за погане здоров'я американців на корумпований альянс між харчовою і лікарською промисловістю та регуляторами, покликаними стежити за ними. Вони хочуть замінити бюрократів і переглянути системи контролю за пестицидами, харчовими добавками і вакцинами.

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Кеннеді сказав, що хотів би, щоб в Управлінні з контролю за продуктами і ліками були звільнені "цілі відділи", особливо ті, що регулюють питання харчування. Робота цього відомства охоплює розробку рекомендацій щодо харчування, нагляд за маркуванням і безпекою продуктів, а також боротьбу з такими пов'язаними з їжею недугами, як ожиріння і серцево-судинні захворювання. Представник організації Make America Healthy Again Джефф Хатт сказав:

"Коли ми говоримо про те, щоб зробити Америку здоровою, нам справді потрібно говорити про корпоративне захоплення і про те, як великі корпорації захопили наші урядові агентства".

Зазначається, що однією з головних цілей руху є проведення альтернативних досліджень та організація політичної підтримки, щоб відкрити шлях для політиків, які не залежать від великих галузей промисловості.

Кеннеді говорив, що хоче перебудувати виробництво продуктів харчування у США, позбавивши його пестицидів і генетично модифікованих культур - ключової сировини для американських фермерів - які, за його словами, роблять американців хворими.

Противники MAHA, лобісти, що представляють великі продовольчі компанії і товарні культури, таємно зустрічаються з ключовими законодавцями, щоб не допустити призначення Кеннеді на посаду міністра охорони здоров'я, повідомив один із сільськогосподарських лобістів, обізнаний про ці зустрічі.

Майбутні призначення Трампа - деталі

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що обрав сенатора Марко Рубіо (штат Флорида) на посаду державного секретаря у своїй наступній адміністрації, а Метта Гетца - на посаду генерального прокурора. Тулсі Габбард стане директором Національної розвідки.

Раніше УНІАН писав, що не всі члени команди Трампа позитивно відгукуються про Україну, проте надії на те, що все буде не так вже й погано - є.

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