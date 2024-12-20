Дипломат підкреслив, що залучення Росією північнокорейських військ стало стратегічною помилкою.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на сьогодні бачить деякі зміни у ставленні новообраного президента США Дональда Трампа до питання допомоги Україні у війні проти РФ. Про це Ейде сказав в інтерв'ю "Європейській правді", відповідаючи на запитання, як реагуватиме Норвегія, якщо США зупинять підтримку України.

За словами дипломата, у країні уважно стежать за ситуацією в Сполучених Штатах.

"Але якщо кілька місяців тому було відчуття, що президент Трамп може швидко скоротити підтримку, то тепер я у цьому менш переконаний. Нещодавно я був у Вашингтоні і відчув цікаву річ: те, що Росія залучила північнокорейські війська, стало стратегічною помилкою. Це продемонструвало (для американських гравців, – ред.), що азійський безпековий театр тепер також пов’язаний з Україною", - зазначив Ейде.

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Він зауважив, що раніше в США дехто вважав, що можна зменшити зусилля в Європі, щоб збільшити їх в Азії. Зараз, коли ці люди усвідомили, що Азія також присутня в Україні, що це частина європейської ситуації.

За словами Ейде, крім того, якщо Трамп швидко скоротить підтримку і це призведе до погіршення ситуації на полі бою, то це може бути сприйнято як слабкість Трампа і стане проблемою не лише для України, а й і для самого Трампа.

"Тож мої хвилювання щодо цього зменшилися. Зараз є враження, що Трамп став більше дослухатися до союзників, ніж будь-хто очікував", - сказав міністр.

Утім, у разі негативного розвитку подій у цьому напрямку, європейцям потрібно буде обговорити між собою, яким чином допомагати Україні більше, додав Ейде.

Війна в Україні - позиція Трампа

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни Росії проти України.

Андрій Єрмак наголосив, що Трамп хоче закінчити повномасштабну війну "справедливим миром".

Майбутній спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог стверджує, що Росія і Україна готові провести діалог про завершення війни, а Дональд Трамп здатний стати посередником.

Водночас NYT писав, що з приходом Трампа до влади у США ера військової підтримки України добігає кінця.

Колишній посол України у США (2006-2010 рр.) Олег Шамшур зауважує, що в мережі багато обговорюють можливі наміри Трампа щодо війни в Україні, але на цей час можна лише здогадуватися і робити припущення, якими будуть основні елементи його мирного плану завершення війни в Україні.

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