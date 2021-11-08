Чиновника кудись забрало керівництво в'язниці, стверджувала його мати.

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито на вертольоті відправлений до лікарні.

За непідтвердженими відомостями, чиновника відправили в лікарню в Горі, написала на своїй сторінці в Facebook його кохана – нардеп Єлизавета Ясько.

Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія, яка протягом дня домагалася зустрічі зі своїм сином, сказала журналістам, що керівництво в'язниці "викрало" його у неї перед очима і кудись забрало, пише ТАСС.

"...Факт в тому, що нещодавно його вивезли на броньованих автомобілях, потім посадили у вертоліт, але куди забрали, не знаю, подивимося", – сказала вона.

Саакашвілі відвезли з пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку, повідомляє "Грузія Online" з посиланням на відомості Аласанії.

Передбачається, що його перевезли в Горійський військовий госпіталь, оснащений сучасною медичною технікою.

Читайте такожСаакашвілі у в'язниці сповідався і причастивсяЗазначається, що деякий час тому над пенітенціарною установою №17, де утримувався Саакашвілі, з'явився вертоліт. Також звідти виїхали дві броньовані автомашини.

При цьому родичів і адвокатів у в'язницю не пускають.

Раніше сьогодні, 8 листопада, його особистий лікар заявив, що консиліум докторів, скликаний за рішенням МОЗ, дійшов одноголосного висновку, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації в багатопрофільну клініку.

"Згідно з аналізами, всі показники погіршилися. Відзначено загальне погіршення стану, рада одноголосно вирішила, що його необхідно терміново перевезти на лікування і діагностику в багатопрофільну клініку", – розповів особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе.

Чиновник написав у соцмережі, що його добровільно взяли в заручники, і тепер він збирається "померти з голоду, щоб своїм прикладом внести свій внесок у звільнення батьківщини, збереження її європейського шляху і звільнення її з лап російської олігархії".

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі повернувся в Грузію незадовго до першого туру муніципальних виборів. Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, які стосуються посадових злочинів. Колишнього президента засуджено до шести років позбавлення волі.

Саакашвілі перебував у руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем.

Автори: Таня Поляковська, Екатерина Присяжнюк