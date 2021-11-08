Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито на вертольоті відправлений до лікарні.
За непідтвердженими відомостями, чиновника відправили в лікарню в Горі, написала на своїй сторінці в Facebook його кохана – нардеп Єлизавета Ясько.
Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія, яка протягом дня домагалася зустрічі зі своїм сином, сказала журналістам, що керівництво в'язниці "викрало" його у неї перед очима і кудись забрало, пише ТАСС.
"...Факт в тому, що нещодавно його вивезли на броньованих автомобілях, потім посадили у вертоліт, але куди забрали, не знаю, подивимося", – сказала вона.
Саакашвілі відвезли з пенітенціарної установи №17 у невідомому напрямку, повідомляє "Грузія Online" з посиланням на відомості Аласанії.
Передбачається, що його перевезли в Горійський військовий госпіталь, оснащений сучасною медичною технікою.
Читайте такожСаакашвілі у в'язниці сповідався і причастивсяЗазначається, що деякий час тому над пенітенціарною установою №17, де утримувався Саакашвілі, з'явився вертоліт. Також звідти виїхали дві броньовані автомашини.
При цьому родичів і адвокатів у в'язницю не пускають.
Раніше сьогодні, 8 листопада, його особистий лікар заявив, що консиліум докторів, скликаний за рішенням МОЗ, дійшов одноголосного висновку, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації в багатопрофільну клініку.
"Згідно з аналізами, всі показники погіршилися. Відзначено загальне погіршення стану, рада одноголосно вирішила, що його необхідно терміново перевезти на лікування і діагностику в багатопрофільну клініку", – розповів особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе.
Чиновник написав у соцмережі, що його добровільно взяли в заручники, і тепер він збирається "померти з голоду, щоб своїм прикладом внести свій внесок у звільнення батьківщини, збереження її європейського шляху і звільнення її з лап російської олігархії".
Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі повернувся в Грузію незадовго до першого туру муніципальних виборів. Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, які стосуються посадових злочинів. Колишнього президента засуджено до шести років позбавлення волі.
Саакашвілі перебував у руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем.