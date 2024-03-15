Прем’єр-міністр Угорщини виступив із черговою резонансною промовою в день річниці революції 1848 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався мобілізувати підтримку електорату під час святкової промови у п’ятницю з нагоди угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. Про це інформує AP.

Зокрема, Орбан закликав присутніх допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європейського парламенту цього літа. Він також укотре розкритикував Євросоюз і порівнюв його з "імперськими окупантами, які домінували в Угорщині протягом усієї історії". При цьому, за словами політика, західний світ, на відміну від Угорщини, є джерелом "безкорінності та руйнування".

"Брюссель — не перша імперія, яка поклала око на Угорщину. Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель забере їхню свободу. ... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні зайняти Брюссель", - заявив Орбан.

Як зазначає видання, він також засудив імміграцію та захист прав ЛГБТК+, а також висловив прихильність національній гордості та суверенітету - відповідні тезиси "значною мірою фігурували в його коментарях до національного свята, які часто носили тон передвиборної промови".

Віктор Орбан - останні заяви

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп "не дасть ні копійки" Україні у разі перемоги на виборах президента США.

За словами Орбана, "якщо Америка не дасть грошей, то одні європейці не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться".

Раніше Орбан створив в Угорщині нову службу для придушення інакомислення. Нове агентство полюватиме на політиків, журналістів та активістів, які отримують фінансування США.

Вас також можуть зацікавити новини: