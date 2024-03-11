Нове агентство Угорщини націлено на політиків, журналістів та активістів, які отримують фінансування США.

В Угорщині минулого місяця розпочало роботу Управління захисту суверенітету (SPO), нібито для запобігання іноземному фінансуванню політичних кампаній. Водночас, як пише Financial Times, його повноваження визначені настільки нечітко, що воно може націлитися на будь-яких громадських діячів, будь то політики, правозахисники чи журналісти, що нагадує ранні етапи російських репресій до початку повномасштабної війни в Україні.

Зазначається, що мета Орбана - розірвати зв'язки з фондами та донорами за кордоном, зокрема в США, в операціях, до яких залучені угорські спецслужби та пропагандистські кампанії.

Угорщина з кінця 1980-х років не дозволяла спецслужбам систематично впливати на політику і публічний дискурс. Але нове агентство представляє зовсім інший рівень втручання, зазначають експерти.

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Зокрема, за законом йому дозволено звертатися за допомогою до державних спецслужб. Воно може використовувати державну скарбницю приватної інформації про будь-кого. Воно саме встановлює свій бюджет. Його робота не підлягає судовому нагляду або правовому захисту. Воно публікує свої висновки тоді, коли їй заманеться.

Посол США в Будапешті Девід Прессман назвав таку конструкцію захисту суверенітету справжньою причиною для занепокоєння. "Я не знаю аналогів у жодній демократичній країні світу, не кажучи вже про НАТО та ЄС", - заявив він в інтерв'ю Financial Times.

Європейська комісія розпочала судовий розгляд, стверджуючи, що нове агентство порушує законодавство ЄС.

Водночас в угорському уряді заявили, що Будапешт не відступить, додавши, що "отримання іноземних коштів на передвиборчу кампанію тепер є кримінальним злочином".

Позиція Орбана щодо України

Орбан висловлюється проти надання допомоги Україні та її вступу до Євросоюзу. Також він заявляв, що для нього Путін не є військовим злочинцем.

Також він нещодавно зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Він зазначив, що в Угорщині підтримують Трампа, адже він здатен швидко закінчити війну в Україні. За його словами, Трамп "не дасть ні копійки" Україні у разі перемоги, і одні європейці не зможуть фінансувати війну, і тоді війна закінчиться.

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