Крім того, Віктор Орбан заявив, що Угорщина "ставить" на перемогу Трампа під час президентських виборів в США.

Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся у своїй резиденції Мар-а-Лаго, що розташована у Флориді, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час зустрічі Трамп показав угорському політику дім, запросив на концерт, а також назвав його "наймудрішим, найкращим та фантастичним лідером", пише Bloomberg. Журналісти видання порівняли візит Орбана до Трампа із зустріччю "двох популістських лідерів".

Зазначається, що Трамп організував для Орбана екскурсію по резиденції, пригостив вечерею, провів перемовини разом зі своїми радниками та запросив на концерт.

"Немає кращого та наймудрішого лідера. Він - великий лідер, фантастичний лідер", - похвалив він Орбана під час заходу.

Водночас за інформацією телеканалу CNN, прем'єр-міністр Угорщини під час свого візиту до США не захотів зустрітися з президентом Джо Байденом. За його словами, в Угорщині сподіваються, що на виборах переможе Трамп, адже він начебто швидко може домовитися про закінчення війни в Україні.

"Ми в Угорщині ставимо на повернення президента Трампа. Єдиний шанс у світі на швидке схвалення мирного договору - це політичні зміни у США", - пояснив Орбан.

Вибори в США: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп викликав Байдена на дебати, незважаючи на те, що він сам уникав багато республіканських праймеріз.

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-де, будь-як!" - зазначив він.

Також стало відомо, що республіканка Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських виборів у США. За її словами, на американців в майбутньому чекає "безліч" проблем та додала, що світ перебуває "у вогні".

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