У США вважають, що Китай кидає країні стратегічний виклик.

Посол США в Будапешті Роберт Палладіно застеріг Угорщину від залучення інвестицій з Китаю. Таким чином він натякнув на напруженість у відносинах між прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном та президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg.

"Президент Трамп чітко висловився. Китай кидає стратегічний виклик Сполученим Штатам і нашим союзникам, виклик, який вимагає пильності, прозорості та єдності", - зауважив тимчасовий повірений у справах Роберт Палладіно на конференції в Будапешті.

У виданні нагадали, що минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро заявив, що його країна отримала 44% європейських інвестицій Китаю протягом останніх років, адже Орбан залучив до країни виробників акумуляторів та електромобілів.

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"Це рішення дедалі більше розходиться з політикою США, оскільки Трамп націлився на Китай за допомогою масивних тарифів", - підкреслили у Bloomberg.

Зокрема з Угорщиною співпрацюють такі нові учасники, як:

китайський виробник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co.;

світовий гігант електромобілів BYD Co.

Крім того, Угорщина погодилася поглибити зв'язки з Huawei Technologies Co. для того, аби розробити спільну платформу хмарних сервісів з 4iG Nyrt., оборонною і телекомунікаційною компанією, яку Орбан готує до національного чемпіонату.

"Жорстка політика США щодо Китаю загрожує затьмарити потенційні політичні вигоди, на які Орбан сподівався від повернення Трампа в Білий дім після багаторічної критики попередньої адміністрації Джо Байдена за ерозію демократії", - додали в Bloomberg.

Своєю чергою Палладіно сказав, що США не будуть "читати лекції" Угорщині про її політику та не будуть намагатися "мікроуправляти внутрішньою політикою наших союзників". Він вважає, що роль Китаю значно відрізняється від цього.

"Йдеться не про вибір сторони, а про збереження контролю над власним майбутнім", - пояснив посол.

Мита Трампа - останні новини

Раніше видання The New York Times писало, що Європі загрожує катастрофа через мита Трампа проти Китаю. Зокрема у країнах ЄС зростає побоювання, що наплив китайської продукції буде демпінгувати ринок, послаблюючи місцеву промисловість у Франції, Німеччині, Італії та інших державах.

Водночас Reuters повідомляв, що Китай збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. За словами журналістів, пекінські дипломати взаємодіють з урядами інших країн, проти яких спрямовані мита Трампа, зокрема, надсилають листи з проханням про співпрацю до кількох країн.

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