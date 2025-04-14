Будапешт блокує 17-й пакет санкцій та відкриття першого кластеру по переговорах щодо членства України в ЄС.

Угорщина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду миру та блокувати переговорний процес щодо вступу України до ЄС.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, спілкуючись із журналістами після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. За його словами, офіційний Будапешт блокує 17-й пакет санкцій та відкриття першого кластеру по переговорах щодо членства України в блоці.

"Є одна країна – Угорщина – яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо через атаки, які здійснює Путін. Я знову закликав Угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу. Але це все одно, що говорити зі стіною", – наголосив польський міністр.

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Угорщина і Україна: ви могли це пропустити

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив 14 квітня, що його країна виступає проти проведення навчальних військових місій ЄС на території України. До того ж, там не підтримують санкції щодо енергоімпорту з Росії.

Раніше одіозний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС зруйнує Угорщину. За його словами, його країна повинна протистояти приєднанню України до політичного блоку.

"Ми повинні боротися, щоб ніхто не міг піддавати небезпеці наші економічні досягнення, щоб ми не несли агропромислові ризики, щоб угорці не стикалися із численними викликами порядку і безпеки, які неминуче супроводжуватимуть членство України в ЄС", – сказав Орбан.

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