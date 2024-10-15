'Він говорив про це': Трамп заявив, що Путін попереджав його про вторгнення в Україну

Втім, республіканець запевняє, що зміг ефективно стримувати диктатора.

Кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що "дуже добре ладнає з (російським правителем Володимиром - УНІАН) Путіним".

Як повідомляє The Telegraph, виступаючи на заході в мерії міста Оукс, східна Пенсільванія, Трамп підтвердив свої добрі стосунки з російським лідером і заявив, що вторгнення в Україну ніколи б не відбулося під час його президентства.

"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - сказав він своїм прихильникам.

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Говорячи про рішення Путіна вторгнутися, він сказав:

"Це було зіницею його ока, він говорив про це, але я сказав, що він на це не піде".

Трамп переконаний, що Путін наважився на це тільки через чинного президента Джо Байдена. Експрезидент США сказав, що він також мав добрі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським і заявив, що покладе кінець війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.

"Байден нічого з цим не зробив – він навіть не спілкувався з Путіним понад рік. Це війна, яка має закінчитися, і я збираюся завершити цю війну... Я спробую завершити цю війну, будучи обраним президентом. Я хочу, щоб люди перестали вмирати, от і все", - заявив він.

Що передувало

Ці заяви Трампа з’явилися після того, як у ЗМІ опублікували уривки з майбутньої книги журналіста Боба Вудворда "Війна". Там репортер розкрив, що Трамп кілька разів розмовляв з Путіним після відходу з посади.

За інформацією Вудворда, з того моменту, як Трамп покинув крісло президента США у 2021 році, таких розмов було щонайменше 7. Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомо.

Тим часом у Кремлі цю інформацію заперечили. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких телефонних контаків нібито не було.

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