В Кремлі спростували, що Трамп дзвонив Путіну

За словами речника Кремля, таких телефонних контактів у диктатора нібито не було.

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Володимир Путін говорив по телефону з Дональдом Трампом 7 разів після того, як останній пішов з посади президента США.

"Ні, це не так", - сказав речник Кремля у коментарі російському "РБК".

Контакти Путіна та Трампа - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна", яка вийде друком за кілька днів, заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

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За словами Вудвора, така розмова могла відбутися на початку цього року. Тоді Дональд Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар-а-Лаго, щоб він міг поговорити з господарем Кремля.

Проте інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудводра, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше сім разів після того, як залишив президентське крісло в 2021 році.

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