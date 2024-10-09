В Кремлі спростували, що Трамп дзвонив Путіну

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Володимир Путін говорив по телефону з Дональдом Трампом 7 разів після того, як останній пішов з посади президента США.
"Ні, це не так", - сказав речник Кремля у коментарі російському "РБК".
Контакти Путіна та Трампа - що повідомлялося
Як повідомляв УНІАН, американський журналіст Боб Вудворд у своїй книзі "Війна", яка вийде друком за кілька днів, заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Вудвора, така розмова могла відбутися на початку цього року. Тоді Дональд Трамп наказав своєму помічникові покинути офіс у Мар-а-Лаго, щоб він міг поговорити з господарем Кремля.
Проте інший неназваний помічник Трампа, згаданий у книзі Вудводра, заявив, що Трамп міг контактувати з Путіним щонайменше сім разів після того, як залишив президентське крісло в 2021 році.