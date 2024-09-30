Богдан Фролов

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який раніше пообіцяв підтримувати Україну в разі перемоги на виборах, дав інтерв'ю, в якому знову згадав про те, що він є єдиним лідером Америки впродовж останніх років, за час правління якого Росія не нападала на "сусідів", зокрема й на Україну, і розповів про свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови з американським письменником і журналістом Марком Тіссеном для The Washington Post, Трамп заявив, що лідер Кремля Володимир Путін ніколи не почав би повномасштабну війну проти України:

"Ми б говорили про це, це було б його мрією, але він би ніколи не пішов на це зі мною [при владі]".

Трамп розповів, що Путін почав замислюватися про вторгнення після виведення американських військ з Афганістану 2021 року.

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