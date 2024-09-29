Американський сенатор висловив упевненість, що Україна повинна не перемогти, а зайняти більш вигідну позицію для переговорів.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо виступив на захист кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, заявивши, що війна РФ проти України має закінчитися переговорами, а не перемогою Києва.

"Реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів. Дональд Трамп хоче, щоб у Києва було більше важелів впливу в цих переговорах", - прокоментував ситуацію Рубіо, пише Politico.

Нагадаємо, сам Трамп дав зрозуміти, що не буде повністю підтримувати цілі України, заявивши, що потрібні переговори. Крім того, він двічі уникнув відповіді на те, чи хоче перемоги української сторони.

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Рубіо, який обіймає посаду заступника голови сенатського комітету з розвідки, висловив думку, що насправді адміністрація президента Джо Байдена також погодиться, що переговори - це кінцевий результат.

"Ми сподіваємося, що коли прийде час, в української сторони буде більше важелів впливу, ніж у російської. Це дійсно мета, яку я переслідую, і думаю, що саме це намагається сказати Трамп, але він скаже це як бізнесмен", - заявив Рубіо.

"Якою буде домовленість, залежить від сторін. Очевидно, що зараз Зеленський не вийде і не скаже, який вигляд вона матиме", - сказав сенатор.

Він додав, що США вже вклали мільярди доларів у зусилля з досягнення миру в Україні. "Ось на що йдуть гроші. Зрештою, це не нескінченна війна, вірно?", - підкреслив сенатор.

При цьому Рубіо ухилився від відповіді на запитання про те, чи задовольнить його угода про демаркацію, запропонована Джей Ді Венсом, сказавши, що його влаштує домовленість, яка покладе кінець війні і буде вигідна Україні, "що означає, що у них є свій суверенітет".

"Найголовніше - щоб ці військові дії припинилися і Україна могла повернутися до відновлення економіки, а люди могли повернутися додому. Я просто хочу, щоб у них було більше важелів впливу, ніж у Путіна", - підсумував Рубіо.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Експрезидент Трамп не розповідає, як саме пропонує закінчити війну, проте західні політики припускають, що він хоче змусити Україну до територіальних поступок або заморожування конфлікту.

Трамп за підсумками зустрічі із Зеленським заявив, що війна в Україні має закінчитися справедливо. Після бесіди з українським лідером, Трамп сказав, що "багато чого дізнався": "Я і президент Зеленський хочемо, щоб ця війна закінчилася. І закінчилася справедливо. Я думаю, що це станеться в потрібний час".

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