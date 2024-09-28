На зустрічі із Зеленським Трамп ставив багато запитань, цікавився ситуацією на фронті.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп підтримуватиме Україну в разі своєї перемоги на виборах. Таку обіцянку він дав президенту Володимиру Зеленському.

"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом... Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну", - заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами Зеленського, під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку Трамп дійсно був дуже зацікавлений почути деталі "Плану перемоги" безпосередньо з вуст українського президента. Також Трамп ставив Зеленському багато запитань - про ситуацію на фронті, про необхідну західну допомогу, про причини війни як такої.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Як писав УНІАН, напередодні президент України зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками цієї зустрічі республіканець зізнався, що "багато чого дізнався" і пообіцяв домагатися "справедливого миру" для України.

При цьому Трамп висловив упевненість, що Володимир Путін теж прагне миру. Німецький журнал Der Spiegel звернув увагу на цю фразу і припустив, що республіканець насправді невірно оцінює реальні наміри російського диктатора.

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