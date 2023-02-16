Російські літаки не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.

У вівторок, 14 лютого 2023 року, винищувачі Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки перехопили чотири російські військові літаки поблизу Аляски. Йдеться про Ту-95, Су-30 і Су-35.

Як повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.

"Така російська активність поблизу північноамериканського повітряного простору відбувається регулярно і не розглядається як загроза, а також не вважається провокаційною. Командування NORAD передбачало цю російську активність і, в результаті нашого планування, були готові перехопити її", - наголосили в Командуванні NORAD.

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Подібний інцидент стався і напередодні. 13 лютого винищувачі США перехопили чотири російські військові літаків у зоні ідентифікації ППО поблизу Аляски. Серед них був Ту-95.

Перехоплення російських літаків

14 лютого 2023 року два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі. Йдеться про російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер".

У жовтні 2022 року американські винищувачі F-16 виявили, відстежили, ідентифікували і перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски. Авіація РФ увійшла та діяла в розпізнавальній зоні ППО США.

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