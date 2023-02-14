Російські літаки прямували з боку Калінінграда.

Два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі.

Це сталося, коли літак наблизився до польської зони відповідальності НАТО з Калінінграда, пише Reuters з посиланням на заяву Міністерства оборони Нідерландів.

"Після впізнання виявилося, що це три літаки: російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер". F-35 Нідерландів супроводжували стрій здалеку і передали партнерам по НАТО", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, наприкінці січня Нідерланди направили вісім винищувачів F-35 до Польщі. Половина з них в лютому і березні чотири будуть задіяні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing. Інші чотири F-35 беруть участь у навчальній програмі з союзниками.

Ситуація на кордоні Польщі та Калінінградської області

Влітку 2022 року Польща заявила, що хоче побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Незабаром після цього Росія перекинула в Калінінградську область три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал".

Хоча влада Польщі оцінює ситуацію на кордоні з Калінінградською область РФ як спокійну і стабільну, від планів відгородитися від російського анклаву не відмовилися. Напередодні стало відомо, що Польща почне будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю вже навесні.

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