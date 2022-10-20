Американські винищувачі F-16 виявили, відстежили, ідентифікували і перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски.
Про це заявило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони NORAD.
Авіація РФ увійшла та діяла в розпізнавальній зоні ППО США. При цьому, літаки не входили у повітряний простір інших держав.
"Два винищувачі F-16 ВПС США перехопили російський літак, який залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив до суверенного повітряного простору США або Канади", – йдеться у повідомленні.
Однак військові США не вважають нещодавню активність Росії у північноамериканській ППО загрозою чи провокацією.
Провокації РФ у повітрі
Росія не вперше провокує інші країни у повітрі. Раніше російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони Данії та Швеції. Міністерства закордонних справ країн викликали послів РФ у Копенгагені та Стокгольмі.
Згодом у небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.
У 2021 році бойові літаки НАТО здійснили близько 370 вильотів для перехоплення повітряних суден, із них 290 вильотів стосувалися ідентифікації та спостереження за російськими літаками.