Російська авіація діяла в розпізнавальній зоні ППО США.

Американські винищувачі F-16 виявили, відстежили, ідентифікували і перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски.

Про це заявило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони NORAD.

Авіація РФ увійшла та діяла в розпізнавальній зоні ППО США. При цьому, літаки не входили у повітряний простір інших держав.

Відео дня

"Два винищувачі F-16 ВПС США перехопили російський літак, який залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив до суверенного повітряного простору США або Канади", – йдеться у повідомленні.

Однак військові США не вважають нещодавню активність Росії у північноамериканській ППО загрозою чи провокацією.

Провокації РФ у повітрі

Росія не вперше провокує інші країни у повітрі. Раніше російський розвідувальний літак АН-30 порушив повітряні кордони Данії та Швеції. Міністерства закордонних справ країн викликали послів РФ у Копенгагені та Стокгольмі.

Згодом у небі над Балтійським морем двома німецькими винищувачами Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.

У 2021 році бойові літаки НАТО здійснили близько 370 вильотів для перехоплення повітряних суден, із них 290 вильотів стосувалися ідентифікації та спостереження за російськими літаками.

Вас також можуть зацікавити новини: