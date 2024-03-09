Роберт Хабек заявив, що мислення політиків має змінюватися слідом за змінами у світі.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у дуже різкій формі висловився про політику США. Він заявив, що сучасні політики просто перекладають проблеми на наступне покоління.

"Вирішуйте бісові проблеми!" - цитує Хабека видання Bild.

Він нагадав, що у США один із найвищих рівнів викиду CO₂. За його словами, уряд Байдена робить недостатньо, щоб змінити ситуацію.

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"Я чую багато розмов і знаю, що ваш уряд ухвалив рішення стати кліматично нейтральним, як Європа, до 2050 року. Але ви дуже-дуже далекі від цього. США не йдуть правильним шляхом", - підкреслив політик.

Водночас Габек вказав на поганий кліматичний баланс, у якому насамперед винні низькі ціни на енергоносії в США. Німецький міністр вважає, що мислення політиків має змінюватися слідом за змінами у світі.

"Політика - це не означає повторювати те, що ви вважали правильним 30 років тому. Політик повинен мати справу з реальністю - такою, якою вона є", - підсумував Хабек.

Вихід США з кліматичної угоди - головні новини

4 листопада 2019 року США почали процес виходу з Паризької кліматичної угоди, подавши офіційне повідомлення в ООН.

Рішення вийти з Паризької угоди ухвалив у червні 2017 року президент США Дональд Трамп "через несправедливий економічний тягар, покладений на американських робітників, підприємства і платників податків зобов'язаннями США, укладеними в рамках Угоди".

19 лютого 2021 року стало відомо, що США офіційно повернулися до Паризької кліматичної угоди.

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