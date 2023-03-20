Світ потребує кліматичних заходів на всіх фронтах, каже Гутерріш.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав багаті країни швидше скоротити викиди.

Як пише Reuters, у зверненні Гутерріш відреагував на шостий зведений звіт Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC). Гутерріш назвав його "посібником з виживання людства" та закликав розвинені країни взяти на себе зобов’язання досягти нульових викидів приблизно до 2040 року.

"Швидкість зростання температури за останні півстоліття є найвищою за 2000 років. Концентрації вуглекислого газу є найвищими принаймні за 2 мільйони років. Кліматична бомба уповільненої дії цокає. … Наш світ потребує кліматичних заходів на всіх фронтах – у всьому, скрізь, усі одразу", – сказав Гутерріш.

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Звіт щодо клімату експертів ООН - що треба знати

IPCC випустила 37-сторінковий звіт, у якому підсумовано результати трьох експертних оцінок щодо впливу та пом’якшення наслідків зміни клімату, випущених торік та позаминулого року. Документ також слугуватиме керівництвом для підведення підсумків глобальних змін клімату, що стануться цього року.

Його мета - прояснити ситуацію для політиків, коли вони розглядатимуть подальші дії щодо скорочення викидів. До 2025 року, як передбачено Паризькою угодою, країни мають оновити кліматичні обіцянки.

За даними IPCC, з наявною траєкторією планета може нагрітися на 3,2 градуси Цельсія до кінця століття і щонайменше на 2,2 градуси, навіть якщо вже наявні обіцянки будуть виконані. Згідно з Паризькою угодою 2015 року, ключовою метою світу є обмежити підвищення температури до 1,5 градусів. IPCC, зазначає, що викиди необхідно скоротити вдвічі до середини 2030-х років, щоб мати шанси на це.

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