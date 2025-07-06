Великобританія має намір придбати американські винищувачі F-35A.

Британське виробництво бойових літаків Eurofighter Typhoon призупинено через брак нових замовлень. У зв'язку з цим аерокосмічна промисловість Великої Британії може втратити важливі навички.

Газета Financial Times пише, що протягом десятиліть літаки Typhoon збирали на заводі BAE Systems у Вартоні, Ланкашир. Однак робота на лінії остаточної збірки скорочується, оскільки завод готується до постачання останнього літака Typhoon для Катару в рамках замовлення на суму 5 млрд фунтів стерлінгів від 2017 року.

Уряд Великої Британії не розміщував замовлення на нові літаки з 2009 року, а наступні експортні замовлення від Саудівської Аравії та Катару ще не узгоджені. Якщо найближчим часом не надійдуть нові замовлення, може статися втрата важливих промислових навичок, необхідних для створення наступного покоління винищувачів у рамках участі Великої Британії в Глобальній програмі бойової авіації (GCAP).

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Typhoon виробляється загальноєвропейським консорціумом, до якого входять BAE, Airbus і Leonardo, причому кожна компанія виробляє різні деталі для кожного літака. Вони також експлуатують лінії остаточного складання в кожній країні-партнері. BAE, як і раніше, виробляє передні фюзеляжі для літаків Typhoon, замовлених іншими країнами, на заводі в Семлсбері, але потім їх відправляють на континент для остаточного складання.

Нещодавнє рішення уряду придбати винищувачі F-35A американського виробництва замість того, щоб розмістити нове замовлення на сучасні літаки Typhoon, знову розпалило дискусію щодо пріоритетів у сфері оборони. Хоча Велика Британія взяла на себе зобов'язання модернізувати нинішні літаки Typhoon, вона є єдиною країною в консорціумі, яка не розмістила замовлення на новітню модель.

Виробництво зброї в Європі - останні новини

Видання The Times писало, що європейські оборонні компанії позбуваються американських деталей у своїй зброї через політику президента США Дональда Трампа.

При цьому зазначається, що Британія планує позбутися критичної збройової залежності від США. Очікується, що на території Великої Британії побудують контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-міліметрових артилерійських снарядах.

Зі свого боку The New York Times писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Європі зріс попит на озброєння. У зв'язку з тим, що адміністрація Трампа поступово віддаляється від співпраці з країнами континенту, Європа змінює підхід до виробництва зброї.

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