На території Великої Британії будуть побудовані контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-міліметрових артилерійських снарядах.

Британія планує значно збільшити свої можливості з виробництва вибухівки, щоб більше не залежати від США в постачанні боєприпасів, пише The Times.

Як наголошується в статті, на території Великої Британії будуть побудовані вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX, використовуваної в 155-міліметрових артилерійських снарядах.

BAE Systems, британська оборонна компанія, також має намір побудувати три нові об'єкти, щоб підвищити "стійкість" проєкту на випадок, якщо на один з об'єктів буде здійснено напад.

Відео дня

Зазначається, що розширення виробництва суверенних боєприпасів відбувається на тлі відмови британських і європейських оборонних компаній від закупівель американського обладнання на тлі побоювань щодо непередбачуваності Дональда Трампа.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що оборонна промисловість "є основою нашої здатності битися і перемагати на полі бою".

"Зміцнення вітчизняного артилерійського виробництва - важливий крок у засвоєнні уроків України, підвищенні стійкості нашої промисловості та перетворенні оборони на двигун зростання", - сказав він.

До літа BAE збільшить виробництво 155-міліметрових снарядів у 16 разів за два роки, щоб задовольнити попит, спричинений війною в Україні, пише The Times, зазначаючи, що виданню відома кількість снарядів, які тепер може виробляти Велика Британія, однак воно не розголошуватиме інформацію з міркувань безпеки.

При цьому наголошується, що раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX з двох основних джерел - США та Франції. Однак компанія сподівається досягти такого становища, коли її боєприпаси не міститимуть будь-яких американських компонентів або матеріалів, і їх можна буде використовувати і продавати без будь-яких обмежень з боку Америки.

Є також побоювання, що в разі початку масштабнішої війни західні країни поспіхом закуповуватимуть і вироблятимуть боєприпаси, а це означає, що Великій Британії потрібен власний суверенний потенціал для виробництва вибухових речовин.

Як пояснив Стів Кардью, директор з розвитку бізнесу підрозділу морських і наземних оборонних рішень BAE Systems, вибухівку RDX, використовувану в 155-мм снарядах, мінометах і боєголовках, зазвичай розробляють на відносно неефективних великомасштабних підприємствах, однак європейські країни зазнають труднощів із масштабним виробництвом вибухівки.

Згідно з планами компанії BAE, кожен окремий контейнер вироблятиме до 100 тонн вибухівки на рік - незважаючи на менші масштаби, це буде ефективніше, дешевше і швидше. Крім того, це надійніше з точки зору безпеки, пояснив він. "Один великий об'єкт являє собою велику загрозу безпеці. Якщо у вас є розрізнені об'єкти, це набагато надійніше", - сказав він.

Проблеми Європи з переозброєнням

Як писав Bloomberg, у Європі до межі виснажилися поставки пороху, тротилу та інших вибухових речовин для виробництва снарядів.

Для снарядів потрібні два летючих компоненти: порох, який використовується для запуску снарядів, і вибухові речовини, які детонують. Європа не виробляє достатньо ні того, ні іншого, щоб задовольнити свій попит.

Вас також можуть зацікавити новини: