Французи були невдоволені через заяву Віткоффа.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не змогла зачарувати Європу митною політикою та лекціями про свободу слова.

Задобрити європейців під час українського саміту в Єлисейському палаці намагався спеціальний представник Трампа Стів Віткофф. Проте усе швидко пішло шкереберть, пише The Times.

Так, під час візиту до Парижа Віткофф назвав Єлисейський палац прекрасним. Але все зіпсувалося, коли він продовжив говорити:

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"Це насправді виглядає як клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго", – заявив представник Трампа.

Автори матеріалу зазначили, що французи майже не приховували свого невдоволення. Усі були здивовані таким порівнянням кричущого флоридського шику, яким є резиденція Трампа, і неокласичною будівлею, яка з'явилася раніше, ніж самі Сполучені Штати.

США і Європа

Як відомо, останніми тижнями президент США Дональд Трамп запроваджував великі мита проти низки країн. Під роздачу потрапив і Європейський Союз. Хоча поки Трамп помʼякшив свою митну політику, європейці готують "план Б".

На випадок, якщо переговори зі США не завершаться успіхом, Європейський Союз готує свою відповідь. У блоці розглядають можливість запровадження експортних обмежень щодо Штатів.

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