Свій твіт глава угорського уряду доповнив уривком відео пісні гурту Scorpions "Wind of Change" ("Вітер змін").

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позитивно оцінює перемогу очолюваної Гертом Вілдерсом антиєвропейської Партії свободи (PVV) на парламентських виборах у Нідерландах. Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

Свій твіт глава угорського уряду доповнив уривком відео пісні гурту Scorpions "Wind of Change" ("Вітер змін").

"Вітри змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!" - написав Орбан.

Відео дня

Як відомо, після практично повного підрахунку голосів виборців на парламентських виборах у Нідерландах була підтверджена перемога антиєвропейської ультраправої "Партії свободи" (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса, який виступає проти передачі зброї Україні та має значний відрив від конкурентів.

Стосунки Угорщини та України - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає помилкою переговори про вступ України до ЄС. Про це глава угорського уряду заявив на з'їзді своєї партії "Фідес", укотре додавши, що Київ "на відстані світлових років від Європейського союзу".

У промові Орбан зазначив, що у найближчі місяці триватимуть серйозні політичні баталії у Європі щодо цього питання та інших. Останнім часом Будапешт активізував свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Також УНІАН повідомляв, що уряд Угорщини почав маніпулятивні "консультації" з виборцями щодо України та ЄС. Угорська влада надсилає поштою анкети, які протягом найближчого часу мають отримати усі зареєстровані в країні виборці. До 10 січня угорці мають дати свою відповідь на 11 запитань анкети та повернути її поштою на урядову адресу.

Вас також можуть зацікавити новини: