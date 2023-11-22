У листі Шарлю Мішелю угорський лідер вимагає повного перегляду політики ЄС щодо України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Євросоюзу Україні, а також майбутній вступ країни до блоку. Він вимагає, щоб лідери ЄС переглянули всю стратегію підтримки Києва.

Видання Politico пише, що угорський політик написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому стверджує, що ніякі рішення про фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальші санкції проти Росії не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться "стратегічна дискусія" в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська Рада повинна підбити підсумки реалізації та ефективності нашої нинішньої політики щодо України, включаючи різні програми допомоги", - пише Орбан у листі.

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Він також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, що надають Києву основну частину військової допомоги, можуть виявитися не в змозі продовжувати фінансування через партійний глухий кут у питанні про подальшу підтримку.

"Європейська Рада повинна провести відверту і відкриту дискусію з приводу здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні. Чи вважаємо ми ці цілі реально досяжними? Чи є ця стратегія стійкою без надійної підтримки з боку США? Чи можемо ми вважати постійну підтримку з боку США перманентною? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни", - йдеться в листі.

При цьому Орбан зазначив, що "Європейська Рада не в змозі прийняти ключові рішення щодо пропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдений консенсус щодо стратегії стосовно України".

Ситуація навколо Угорщини

Лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який затримує виділення Угорщині 13 мільярдів євро з коштів ЄС через побоювання, що країна порушує стандарти ЄС в області верховенства закону.

Без прямої вказівки на це в листі міститься припущення, що Будапешт може використовувати своє право вето для блокування виділення запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Крім того, Орбан погрожує заблокувати виділення 500 мільйонів євро запланованої військової допомоги Україні, а також початок офіційних переговорів про вступ Києва до Союзу, які лідери розраховували затвердити на найближчому засіданні Європейської Ради 14 і 15 грудня.

За словами одного з дипломатів ЄС, Орбан заблокував весь процес прийняття рішень щодо України в рамках стратегії, спрямованої на чинення тиску на Єврокомісію з метою виділення Угорщині 13 мільярдів євро.

За словами дипломата, якщо в інших випадках Будапешт утримувався при голосуванні з ключових питань і дозволяв ЄС накласти санкції на Росію, то в даному випадку: "Я не бачу, щоб це сталося".

"Для Угорщини це не питання нейтралітету", - сказав посол. "Йдеться про важелі тиску".

Погроза Орбана прозвучала в особливо складний для України момент, коли київські збройні сили намагаються здобути перемогу над російськими військами, що вторглися, і якраз після того, як радник з національної безпеки США Джейк Салліван попередив, що "вікно" для американської допомоги Україні закривається.

Оскільки Угорщина нагнітає напруженість і загрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС, деякі країни вже обмірковують шляхи обходу Будапешта і продовження поставок допомоги Києву.

Одним з таких обхідних шляхів може стати спрямування країнами ЄС фінансової допомоги Україні через двосторонні угоди, а не через структури ЄС, як Європейський фонд миру, що зводить нанівець зусилля Будапешта.

Однак такий підхід не спрацює, коли мова йтиме про відкриття офіційних переговорів про вступ України до ЄС, оскільки Угорщина повинна буде брати участь у цьому процесі. У зв'язку з цим, щоб зберегти єдність ЄС, дипломат заявив, що поки не варто "заморожувати" Угорщину.

У разі вето Угорщини ЄС може просто пустити все на самоплив і перенести прийняття ключових рішень щодо української політики на початок наступного року, так як Київ опиниться на краю бюджетної прірви не раніше березня.

Відклавши рішення про розморожування коштів ЄС для Будапешта, Єврокомісія може переломити ситуацію, закрутивши фінансові гайки для Будапешта і змусивши підкоритися Україні.

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