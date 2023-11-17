В поштовому опитуванні 4 із 11 запитань напряму стосуються України.

Влада Угорщини запустила всенародну "консультацію" – поштове опитування громадян, за допомогою якого уряд Віктора Орбана має намір отримати схвалення від угорців свого протистояння з Європейським Союзом та Україною.

Як повідомляє Euractiv, у п’ятницю угорська влада почала надсилати поштою анкети, які протягом найближчого часу мають отримати усі зареєстровані в країні виборці. До 10 січня угорці мають дати свою відповідь на 11 запитань анкети та повернути її поштою на урядову адресу.

Зазначається, що ця "Національна консультація щодо захисту нашого суверенітету" не має юридичної сили, але має на меті політично легітимізувати дії уряду. У всіх запитаннях, крім одного, перший варіант відповіді полягає в підтримці дій Віктора Орбана та запереченні політики Європейського Союзу, другий навпаки – у підтримці ЄС.

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Уряд також оприлюднив перелік запитань "консультації". Принаймні частина цих запитань сформульовані у досить маніпулятивній манері і очевидно підштовхують угорців до певного варіанту відповіді.

Наприклад, запитання №4 називается "Брюссель хоче створити гетто для мігрантів в Угорщині".

"У Брюсселі за нас хочуть вирішити, з ким нам жити та кого впускати у свою країну. Нас хочуть зобов'язати пускати мігрантів до країни ще до розгляду заяв про надання притулку. Це створить гетто для мігрантів в Угорщині", – йдеться в описі цього пункту.

Також пропонується два варіанти відповіді:

Не можна допустити виникнення в нашій країні міграційних гетто.

Міграційні плани Брюсселя мають бути ухвалені.

Серед запитань є й такі, що безпосередньо стосуються України.

"Брюссель із самого початку зайняв провоєнну позицію та закликав до постачання озброєння, відповідно вже витратив понад 5 мільярдів євро на розвиток української армії. Згідно з останньою пропозицією, на озброєння України буде виділено додатково 20 мільярдів євро. Що ви думаєте про це?" – йдеться у запитанні №6.

Варіанти відповіді говорять самі за себе:

Нам потрібні припинення вогню та мир , а не постачання зброї.

, а не постачання зброї. Ще більше зброї, купленої на гроші ЄС , має бути відправлено на поле бою.

У запитанні №7 угорський уряд нагадує, що ЄС планує спільними зусиллями виділити на підтримку України 50 мільярдів євро, тоді як сама Угорщина через конфлікт з Брюсселем певний час не отримує субсидії з європейського бюджету.

"Вони хочуть вимагати додаткові ресурси у країн-членів [на допомогу Україні]. Вони просять в Угорщини додаткові внески у той час, коли наша країна вже давно не отримувала належні їй за правилами кошти ЄС. Угорщина вже витратила багато мільярдів угорських форинтів на допомогу біженцям з України", – йдеться у запитанні.

Запитання №8 стосується планів ЄС прийняти Україну до свого складу. В ньому уряд Орбана нагадує, що Україна досі воює, а її вступ в ЄС означатиме, що "Україна отримуватиме значну частину коштів ЄС". Відтак угорцям пропонується визначитися, чи хочуть вони бачити Україну в Євросоюзі.

Запитання №9 стосується "генетично модифікованого українського зерна". Уряд Орбана звинувачує Брюссель у дозволі українського зернового імпорту в ЄС, що "поставило виробників регіону у вкрай тяжке становище". Тож угорців запитують, чи повинен уряд "всіляко захищати угорських фермерів" та "забезпечити відсутність ГМО у угорському сільському господарстві", або ж він має "відкрити наш ринок для генетично модифікованого українського зерна".

Політика Угорщини щодо України – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре обурився через "утиски" угорської громади в Україні. За його словами, ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті при СРСР була кращою, ніж зараз при Україні.

Також ми розповідали, що Угорщина заблокувала виділення коштів на зброю України. Йдеться про 8-ий транш на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, грошима з якого державам Євросоюзу компенсують постачання зброї Україні.

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