Генерал Патрік Сандерс наголосив, що "коаліції охочих" варто було б уже зараз направити військових в Україну для тренування української армії.

Колишній командувач сухопутними військами Великої Британії генерал Патрік Сандерс попередив, що Велика Британія повинна підготуватися до війни з Росією протягом п'яти років, побудувавши бункери та інвестуючи в протиповітряну оборону. В інтерв'ю The Telegraph Сандерс заявив, що Великій Британії необхідно визнати, що війна з Путіним до 2030 року - це "реальна можливість".

"Якщо Росія припинить військові дії в Україні, то протягом кількох місяців у неї з'явиться можливість провести обмежений напад на члена НАТО, за підтримку якого ми відповідатимемо, і це станеться до 2030 року", - заявив він.

Він наголосив, що необхідне будівництво бомбосховищ для цивільного населення і підземних командних центрів для військових у рамках підготовки до нападу, та навів Фінляндію як приклад, який Великій Британії варто розглянути.

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"У Фінляндії є бомбосховища на 4,5 мільйона осіб. Вона може вижити як уряд і як суспільство під прямими ракетними і повітряними атаками з боку Росії. У нас цього немає", - наголосив Сандерс.

Крім того, він наголосив на небезпеці скорочення британської армії.

"Наразі британська армія занадто мала, щоб витримати більше перших кількох місяців інтенсивних бойових дій, і нам знадобиться більше", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що "коаліції охочих" варто було б уже зараз направити військових в Україну для тренування української армії:

"Я б сказав, що ми повинні бути там зараз, проводити навчання. Ми повинні бути на Західній Україні, допомагаючи українцям з їхньою підготовкою та оснащенням".

Перша мета Путіна в НАТО

На запитання The Telegraph, яка країна наступна у списку нападів Путіна, він відповів, що Велика Британія "близька до того, щоб стати ворогом номер один", бо вона мобілізувала реакцію міжнародної спільноти в перші дні війни в Україні.

При цьому, хоча він не вірить, що Європа зіткнеться з "масштабним наступом по широкому фронту, де росіяни прямують до Берліна", він вважає, що Москва буде прагнути повернути собі елементи Радянського Союзу.

На його думку, районом, вразливим для атак, є, наприклад, норвезький острів Шпіцберген, який є стратегічно важливим об'єктом і гарантує Росії доступ до Північної Атлантики.

На півдні, за словами генерала сера Патріка, наступними очевидними цілями є три держави Балтії, включно з переважно російськомовним містом Нарва в Естонії. Оскільки в Естонії перебуває британська бойова група, "британські війська будуть задіяні з першого дня", якщо таке вторгнення відбудеться.

Він також попередив про вразливість деяких данських і шведських островів, а також Сувалкського коридору.

"Якщо вони займуть цю ділянку, то зможуть налагодити сполучення з Калінінграда до Білорусі, яка займає проросійську позицію, і повністю ізолювати і перерізати всі сухопутні кордони трьох прибалтійських держав", - каже він.

Європа готується до війни з Росією

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія через 5-7 років може напасти на Естонію. При цьому він підкреслив, що альянс "має всі плани на цей випадок".

Також ЗМІ писали, що Найбільший порт Європи Роттердам готується до можливої війни з Росією, резервуючи місця для суден з військовими вантажами і плануючи, куди перенаправити вантажі в разі початку конфлікту.

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