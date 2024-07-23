За його словами, є ознаки того, що "російська армія орієнтується на Захід".

Росія продовжує нарощувати військову потужність, у чому є небезпека. Про це сказав генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр в інтерв'ю Tagesspiegel.

Так, він зауважив, що є ознаки того, що "російська армія орієнтується на Захід". І вже за кілька років у них буде достатньо ресурсів для нападу на територію Північноатлантичного альянсу.

"Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою і особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО", – вважає Броєр.

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За його словами, такий прогноз він робить з огляду на власний аналіз, а також інформацію від розвідки і збройних сил союзників та заяви російського диктатора Володимира Путіна.

"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості", – додав генерал-лейтенант Карстен Броєр.

Загроза нападу РФ на НАТО

Броєр – далеко не перша особа, яка говорить про можливість нападу Росії на територію НАТО. Так, президент Польщі Анджей Дуда казав, що РФ може напасти на Альянс уже в 2026-2027 році. За його словами, країни-члени мають терміново збільшити свої витрати на оборону.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявляли, що РФ може готуватися розгорнути широкомасштабний збройний конфлікт з НАТО у коротші терміни, аніж раніше прогнозував ряд західних аналітиків.

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