Він закликав партнерів "створити стримуючий фактор".

Вже у 2026-2027 році Росія може здійснити напад на Північноатлантичний альянс, країни-члени мають терміново збільшити свої витрати на оборону.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNBC, посилаючись на нові дані Німеччини. За його словами, Путін подвоює темпи переходу до воєнної економіки з метою нападу на НАТО, який може відбутися вже за декілька років.

"Якщо Росію зупинити в Україні, вона більше не нападе. У нас є два-три роки, протягом яких ми можемо збільшити наші зусилля, накопичити боєприпаси і виробити зброю, щоб максимізувати європейську безпеку, підготуватися і переконатися, що вторгнення не відбудеться. Все це потрібно робити для того, щоб не вплутуватися в бійку. Йдеться про те, щоб створити такий стримуючий фактор, який гарантує, що на нас не нападуть", - сказав він.

НАТО готується до можливого нападу Росії:

На початку року німецький Bild повідомив, що Бундесвер розгдядає сценарій російської агресії проти країн-членів вже найближчими роками. Згідно з секретним документом, вже у 2024 році від Росії варто чекати гібридних атак.

Заяви про можливість великої війни лунали з боку військових та політиків низки західних країн. Вони казали, що люди мають бути готові до такого сценарію.

Нещодавно Естонія, Франція та Польща виступили із закликом про необхідність терміново підвищити оборонну готовність Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: