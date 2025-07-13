За словами військового, британське суспільство має серйозніше сприймати загрозу з космосу.

Наступна війна Великої Британії "з великою ймовірністю" розпочнеться у космосі. Про це заявив генерал-майор, глава Космічного командування Великобританії (UKSC) Пол Тедман, передає The Telegraph.

За його словами, "космічна сфера" стане все більш важливою в найближчі роки. Також він закликав збільшити інвестиції для захисту країни від позаземних загроз.

"Космос є однією з найшвидше зростаючих сфер військового розвитку, і до вторгнення в Україну Росія домінувала в цій галузі, коли Кремль зламав українські супутники. Зараз іноземні держави прагнуть контролювати простір над повітряним простором перед запуском винищувачів, і як Велика Британія, так і США розробляють зброю, яка може бути використана в космосі", - підкреслили у виданні.

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За словами Тедмана, Велика Британія має бути обережнішою щодо загроз своїм супутникам та більше інвестувати у внутрішні космічні можливості.

Коли журналісти The House запитали, чи почнеться наступна війна у космосі, генерал-майор відповів:

"Це дуже ймовірно. Щоб забезпечити безпеку повітряного простору, потрібно контролювати космічний простір, що дасть вам свободу маневру на суші та в морському просторі. Якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, то логіка підказує, що перед тим, як робити будь-що, потрібно забезпечити безпеку космічного простору".

Він запевнив, що уряд прем'єр-міністра країни Кіра Стармера "розуміє це", адже космічний сектор нещодавно отримав значні інвестиції. Однак Тедман попередив, що UKSC "має пройти довгий шлях, перш ніж ми досягнемо того обсягу і витрат, які отримують інші галузі в рамках цих великих оглядів".

Водночас військовий наголосив, що серед суспільства існує "космічна сліпота", яка ускладнює значення важливості його сектора під час спілкування з виборцями.

"Важко викликати у британської громадськості ентузіазм щодо космосу та його важливості. Якщо ви хочете поговорити про інвестиції в армію, ви можете піти і подивитися на танк. Якщо ви хочете інвестиції в повітряні сили, ви можете піти і подивитися на літак. Мені дуже важко продемонструвати, як ми будемо інвестувати гроші, і показати інвестиції в космос", - пояснив Тедман.

Підготовка Європи до можливої війни з РФ

Раніше видання Sky News писало, що Європі потрібні мільйони дронів перед потенційним нападом Росії, але їх немає. Зокрема Комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс наголосив, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін накаже атакувати НАТО, то Європа зіткнеться з армією, яка "пройшла бойові випробування" і здатна застосувати "мільйони дронів".

"На сьогоднішній день на європейському континенті є тільки дві армії, які пройшли бойові випробування з мільйонами дронів: одна - російська, яка планує нові агресії, друга - українська. Ми повинні багато чому навчитися в України: як організовувати оборону проти мільйонів дронів і як зробити свою оборонну промисловість по-справжньому інноваційною", - наголосив він.

Своєю чергою у The Telegraph писали, що Велика Британія вже має план перемоги у разі нападу РФ на країну. Очільник британської армії генерал сер Роланд Вокер запевнив, що армія Британії не лише вчиться на прикладі України, а й швидко переоснащується.

"Традиційна важка техніка, танки, артилерія та ударні вертольоти, становитимуть 20 відсотків, а решта 80 відсотків, як очікується, припадатиме на дрони. Будь-хто, хто хоч трохи занурився в війну в Україні, погодиться, що це хороше поєднання", - сказав він.

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