НАТО на поточний момент абсолютно не готове до нападу, подібного до того, що сталося 24 лютого 2022 року.

Європі необхідно бути готовою створити армію дронів, щоб захистити себе в разі потенційного нападу Росії, який може статися протягом наступних п'яти років. Щоб зуміти захистити себе, Європі будуть потрібні мільйони дронів, і підготовку потрібно починати вже зараз, заявив Комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

"У Росії може бути близько п'яти мільйонів дронів, тому нам потрібно мати можливості, що перевищують ці цифри, щоб узяти гору", - наголосив він у коментарі Sky News, додавши, що якщо кремлівський диктатор Володимир Путін накаже атакувати НАТО, Європа зіткнеться з армією, яка "пройшла бойові випробування" і здатна застосувати "мільйони дронів".

Українці зуміли використати дешеві та гнучкі технології собі на користь. ЗМІ пише, що, за оцінкою Києва, на частку підрозділів дронів зараз припадає до 80% втрат Росії на лінії фронту. Кубілюс особисто відвідав Україну, щоб вивчити уроки, отримані на полі бою. Незабаром він розповів, що на лінії фронту є одна ділянка під назвою "Долина смерті".

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"Ніщо не може рухатися. Усе контролюється дронами. Звичайний танк у цій зоні живе шість хвилин", - пояснив він.

Скільки БПЛА потрібно Європі

Україна, за прогнозами, тільки у 2025 році виробить понад чотири мільйони дронів. Розмірковуючи про те, скільки дронів знадобиться іншим країнам, комісар навів у приклад свою батьківщину - Литву. Вона має спільний кордон протяжністю близько 900 км з Росією і Білоруссю.

"Якщо українцям потрібно чотири мільйони на 1200 км фронту, то нам знадобиться щось близько трьох мільйонів дронів на один рік, якщо почнеться війна, якщо настане день Х", - сказав він.

Повідомляється, що, щоб не відстати в гонці, і Росія, і Україна постійно оновлюють свої технології у сфері дронів. З цієї причини Кубілюс вважає, що замість складування дронів, які швидко застаріють, Європі потрібно створювати команди пілотів, інженерів і виробників, готових різко збільшити виробництво в разі потреби.

"На сьогоднішній день на європейському континенті є тільки дві армії, які пройшли бойові випробування з мільйонами дронів: одна - російська, яка планує нові агресії, друга - українська. Ми повинні багато чому навчитися в України: як організовувати оборону проти мільйонів дронів і як зробити свою оборонну промисловість по-справжньому інноваційною", - заявив він.

Цю точку зору поділяють і представники бізнесу. Наприклад, німецький стартап Stark тестує баражувальні боєприпаси - "ударні дрони", які готовий запропонувати Україні.

"Вони спроектовані так, щоб солдатам було легко з ними поводитися - жодних інструментів, просто вставляєш рульові поверхні", - наголосив віце-президент Stark Йозеф Кранаветвогль, швидко збираючи хвостову частину боєприпасу.

Він служив у німецькій армії 18 років, перш ніж зайнявся виробництвом зброї. Чоловік зазначає, що випереджати супротивника можна тільки шляхом постійного оновлення тактики і технологій: "Щодня потрібно адаптуватися. В Україні цикли розробки займають два-три тижні - постійно з'являється щось нове, і потрібно бути до цього готовим".

Недалеко від кордону з Францією інший німецький стартап - Alpine Eagle - тестує дрони-перехоплювачі для України. На його борту - радар, що дає змогу вражати ворожі дрони на відстані до 5 км. Це може стати переломним моментом у повітряній боротьбі, адже такий дрон дає змогу знищувати ціль до того, як вона наблизиться.

"На мій погляд, НАТО абсолютно не готове до такої атаки, як в Україні", - заявив генеральний директор Alpine Eagle Ян-Гендрік Бьоленс. Тоді як Україна виробляє мільйони дронів, чоловік був би здивований, якби НАТО закупив хоча б тисячу за той самий період.

Безпілотники - найважливіша частина оборонного плану НАТО

Керівництво альянсу неодноразово підкреслювало, що виробництво, закупівля і захист від дронів - серед пріоритетів. На саміті Північноатлантичного альянсу країни домовилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Генсек НАТО Марк Рютте, зі свого боку, зазначив, що необхідно інвестувати в технології дронів і в 5 разів посилити ППО: "Ми щодня бачимо смертоносний терор Росії з повітря над Україною. Ми повинні вміти захищатися від таких атак".

Уроки України підштовхнули членів альянсу до впровадження безпілотних технологій. Велика Британія - одна з країн, які пообіцяли зробити дрони центром своєї оборонної доктрини. Нещодавно їхній уряд представив новий план - 20-40-40, у якому дрони стануть першою хвилею атаки, за якою слідують танки, вертольоти та інші пілотовані платформи:

20% - традиційні важкі системи (танки тощо)

40% - одноразові дрони і боєприпаси

40% - багаторазові високотехнологічні дрони

Також було підтверджено, що ще 2 млрд фунтів стерлінгів підуть на дрони для армії в поточному парламентському циклі. Крім того, важливим є те, що прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про угоду з Україною щодо спільного виробництва дронів.

Німеччина і Данія уклали аналогічні угоди. Міноборони Німеччини повідомило, що дрони - пріоритет №1.

Інші новини про обороноздатність Європи

Раніше УНІАН повідомляв, на що армії Європи здатні без США, крім військових навчань. наші західні союзники, окрім американців, мають низку критичних вразливостей, оскільки десятиліттями покладалися на те, що Штати будуть на їхньому боці.

Крім того, країни Євросоюзу домовилися щодо нової програми фінансування оборони. Але сума становить лише трохи більше мільярда євро.

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