Це не можна вважати "актом терору", заявив представник ЄК.

В Європейській комісії пояснили різницю в оцінці дій армії Ізраїлю щодо сектору Газу та злочинів окупантів щодо України.

За словами представника ЄК Еріка Мамера, в першому випадку це не можна трактувати, як "воєнний злочин" або "акт терору". Ізраїль перебуває у позиції захисту власних територій, тоді як РФ - це загарбник, який напав на свого мирного сусіда, заявив чиновник на брифінгу у Брюсселі.

"Зараз триває ситуація, коли, нагадаю, продовжуються атаки з Гази на Ізраїль, і, отже, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається на надзвичайно складному театрі військових дій", - цитує Європейська правда.

Таким чином Мамер прокоментував заяву глави ЄК Урсули фон дер Ляйен, яка в жовтні 2022 року дала відповідну негативну оцінку діям РФ щодо України.

Мамер підкреслив, що наразі ЄК не може давати поради щодо того, яких дій доцільно вживати Ізраїлю для боротьби з терористами ХАМАС. Водночас він нагадав, що відомство неодноразово закликало Єрусалим подбати про безпеку цивільного населення під час бойових дій та дотримуватися міжнародного права.

Ізраїль влаштував блокаду сектору Газа

Після вторгнення терористів ХАМАС на частину територій Ізраїлю міністр оборони країни Йоав Галант наказав повністю заблокувати сектор Гази, який вважається територією Палестини. Він заявив, що від 9 жовтня туди не буде поставок води, харчових продуктів, електрики та інших необхідних ресурсів.

"Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно", - заявив він після засідання ізраїльських військ ЦАХАЛ в Беер-Шеві.

Як відомо, 7 жовтня в Ізраїлі оголосили мобілізацію, а вже у неділю країна офіційно оголосила війну угрупованню ХАМАС, після бійні, яку влаштували терористи на музичному фестивалі.

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