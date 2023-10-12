Кількість українців, які хочуть евакуюватися на тлі ескалації бойових дій з ХАМАС, постійно зростає. Переважно, це жінки та діти.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, чому досі не вдалося розпочати евакуацію українців з сектора Гази.

Українці вже знаходяться під обстрілами: якщо почнеться наземна операція, то щадити не будуть нікого, заявив дипломат в ефірі національного телемарафону. За його словами, проблема евакуації з сектора Гази однакова для всіх країн світу.

"Нажаль, евакуація не почалася. Оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет "Рафах", залишається закритим і впливу ми на це не маємо, як і не мають інші посольства. Тобто мова йде про те, що жодне посольство Європейських країн, ні Сполучені Штати Америки, не евакуювали жодного свого громадянина. Більше того, в мене зустріч з виконуючим обов’язки посла США закінчилась годину тому. У них не тільки не евакуйовані їх громадяни, у них не евакуйовані навіть співробітники посольства штатні, які працювали в секторі Гази. Тобто, проблема для всіх однакова", - акцентував Корнійчук.

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Він зауважив, що Україна підготовила все необхідне для евакуації своїх громадян.

"У нас все готово для евакуації. Наші співробітники в посольстві Єгипту готові зустріти в будь-який час, допомогти поновити документи, якщо потрібно поновити чи паспортизувати і зробити все необхідне. Списки передані єгипетській стороні на узгодження і погоджені", - підкреслив Корнійчук.

Він зазначив, що основна проблема полягає в тому, що зараз "фактично йде такий пінг-понг" між двома сторонами. "Єгиптяни кажуть, що ХАМАЗ з боку сектора Гази не пускає, а ХАМАЗ каже, що єгиптяни не пускають. Де правда, незрозуміло", - додав Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі зауважив, що "сьогодні держсекретар США Блінкен це питання порушив перед ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньяху".

"І це є одним із ключових питань. Оскільки, якщо почнеться наземна операція, то щадити не будуть нікого. І виникає величезний ризик, що іноземні громадяни і, в тому числі українці, будуть під обстрілами. Вони вже під обстрілами", - акцентував Корнійчук.

Він зазначив, що кількість українців, які хочуть виїхати з сектора Гази, постійно зростає.

"Кількість людей, які зголосилися на евакуацію збільшується кожної години. Це складна математика. У нас було 250 зранку, потім ми зрозуміли, що ми не зможемо витягнути тих, які мають посвідки на проживання постійне в Україні, тобто там не тільки громадяни України. Таких близько 220, але, знову ж таки, кількість їх зростає. Вихід, чекати поки відкриється пропуск. Я впевнений, що ізраїльському керівництву буде доведено, що це важливо також для Ізраїлю, щоб перед початком наземної операції спочатку дали евакуювати хоча б цивільних іноземців, які проживають в Секторі Гази, в тому числі українців",- підкреслив Корнійчук.

Він додав, що багато звернень від колег і партнерів, наприклад, Молдавія звернулась з проханням допомогти з евакуацією.

"У нас інфраструктура готова, але, нажаль, не тільки від нас все залежить. Як тільки буде розблокований цей пункт пропуску ("Рафаль" - УНІАН), чи пункт пропуску в бік Ізраїлю - це не має значення, ми людей вивеземо. У нас є алгоритм вивезення і доставки громадян в Україну або в країни-сусіди. Це, переважно, жінки і діти. Я вважаю, що по сектору Гази питання найскладніше, ми над ним працюємо постійно", - підкреслив Корнійчук.

Що відомо про стан українців в Ізраїлі

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у МЗС України повідомили, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи. Після нападу бойовиків ХАМАЗ дев’ять громадян отримали поранення та ще дев'ять українців вважаються зниклими. Близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. На суботу, 14 жовтня, готується перший евакуаційний рейс до Румунії.

Вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Тисячі ракет було випущено бойовиками з боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст.

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