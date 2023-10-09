Ретельна багаторічна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС застати Ізраїль зненацька своєю атакою. Як повідомило Reuters джерело, близьке до ХАМАС, терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.
"ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою", — повідомило джерело агентству. - "ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції".
За його словами, в рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання. "Ізраїль, звичайно, його бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації", — говорить джерело.
ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що його більше турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні нової війни.
Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАС. "Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші", - сказало джерело. "І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт".
Ізраїль вже давно пишається своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання і контролювати їх. Як наслідок, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, важливою частиною плану було запобігання витоків.
Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань, додало джерело.
Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив агентству Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".
"Ми безглуздо почали вірити, що це правда", - сказав він. "Значить, ми допустили помилку. Ми не збираємося повторювати цю помилку знову і повільно, але впевнено знищимо ХАМАС""
Війна в Ізраїлі
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Газа масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.
8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.
В Ізраїлі кількість жертв від нападу бойовиків ХАМАС збільшилася до 700 осіб. понад 2 тисячі людей загинули. Серед убитих і викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.
За даними The Wall Street Journal, Іран допоміг ХАМАСу спланувати вторгнення в Ізраїль. Планування почалося ще в серпні, деталі уточнювали на зустрічах, які проходили раз на два тижні.