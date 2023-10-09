В рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання, практично у всіх на виду.

Ретельна багаторічна кампанія обману дозволила ісламістському угрупованню ХАМАС застати Ізраїль зненацька своєю атакою. Як повідомило Reuters джерело, близьке до ХАМАС, терористична організація змусила Ізраїль думати, що не бажає збройного конфлікту і що її можна заспокоїти економічними стимулами для підтримки відносного спокою.

"ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до бою", — повідомило джерело агентству. - "ХАМАС використовував безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману в останні місяці, створюючи у громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу або конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції".

За його словами, в рамках своєї підготовки ХАМАС побудував макет ізраїльського поселення для навчання. "Ізраїль, звичайно, його бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений в конфронтації", — говорить джерело.

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ХАМАС намагався переконати Ізраїль, що його більше турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні нової війни.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що Служби безпеки Ізраїлю були обмануті ХАМАС. "Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші", - сказало джерело. "І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт".

Ізраїль вже давно пишається своєю здатністю проникати в ісламістські угруповання і контролювати їх. Як наслідок, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, важливою частиною плану було запобігання витоків.

Багато лідерів ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків, задіяних в нападі, не підозрювали про точну мету навчань, додало джерело.

Колишній радник з національної безпеки Яаков Амідрор повідомив агентству Reuters, що деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що ХАМАС проявляє "велику відповідальність".

"Ми безглуздо почали вірити, що це правда", - сказав він. "Значить, ми допустили помилку. Ми не збираємося повторювати цю помилку знову і повільно, але впевнено знищимо ХАМАС""

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Газа масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

В Ізраїлі кількість жертв від нападу бойовиків ХАМАС збільшилася до 700 осіб. понад 2 тисячі людей загинули. Серед убитих і викрадених є громадяни США, Франції, Німеччини та України.

За даними The Wall Street Journal, Іран допоміг ХАМАСу спланувати вторгнення в Ізраїль. Планування почалося ще в серпні, деталі уточнювали на зустрічах, які проходили раз на два тижні.

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