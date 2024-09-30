Адміністрація Байдена все ще стурбована можливістю того, що ця операція може перерости в щось більш масштабне.

Ізраїль планує провести обмежену наземну операцію в Лівані. Вона може розпочатися найближчим часом, повідомив Вашингтону ізраїльський чиновник.

Про це пише The Washington Post із посиланням на кілька джерел. Зазначається, що запланована Ізраїлем кампанія буде меншою, ніж остання війна проти "Хезболли" в 2006 році.

Військові зосередяться на зачистці інфраструктури бойовиків уздовж кордону, щоб усунути загрозу ізраїльським прикордонним громадам, сказав американський чиновник на умовах анонімності. У понеділок ізраїльські сили провели обмежені рейди в Лівані, повідомив знайомий з операцією ізраїльтянин.

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Американський чиновник, посилаючись на обговорення в адміністрації Байдена, що відбулися на вихідних, заявив, що все виглядало так, ніби Ізраїль планує велике наземне вторгнення. Але план, схоже, був значно зменшений і зосереджений на знищенні тунелів "Хезболли", пускових установок ракет, сховищ зброї та іншої інфраструктури. Після має відбутися відведення військ назад.

"Ізраїль має плани щодо обмеженої операції, яка буде неминучою. Вони узгоджуються з американцями. Є розуміння, що вони не збираються робити ще одну Газу", – сказав ізраїльтянин, знайомий з операцією.

Водночас американський чиновник сказав, що ізраїльтяни дали зрозуміти, що проведуть обмежені рейди в ряді сіл уздовж кордону, про що ізраїльські військові оголосили в понеділок вранці. Стратегічна мета, за словами чиновника, полягає в тому, щоб переконатися, що "Хезболла" не зможе підтримувати свою здатність атакувати ізраїльські громади по той бік кордону.

"Ми не очікуємо, що це буде схоже на 2006 рік", – сказав співрозмовник видання.

Адміністрація Байдена все ще стурбована можливістю того, що те, що починається як обмежена в часі і географії операція, переросте в щось більш масштабне і довгострокове, сказав чиновник. У Вашингтоні обговорюють це занепокоєння з ізраїльтянами.

Операції Ізраїлю в Лівані

28 вересня 2024 року, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралла. Він загинув унаслідок ударів по Бейруту (Ліван).

Згодом смерть свого багаторічного лідера Насралли підтвердила і "Хезболла".

Раніше в Лівані два дні поспіль вибухали сотні пейджерів та інших пристроїв, що належали членам "Хезболли". У ЗМІ цю операцію також приписували Ізраїлю. Проте президент Ізраїлю Ісаак Герцог не визнає причетність його країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані.

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