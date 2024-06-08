Усі четверо були викрадені з рок-фестивалю, який проходив 7 жовтня неподалік від кордону з Газою.

Армія оборони Ізраїлю з боєм визволила чотирьох цивільних заручників, викрадених бойовиками ХАМАС у жовтні минулого року. Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛу.

"Під час складної операції ЦАХАЛу, [служби безпеки] Шин Бет та ізраїльської поліції сьогодні вранці було врятовано чотирьох ізраїльських заручників", – йдеться у повідомленні.

На волі опинилися 25-річна Ноа Аргамані, 21-річний Алмог Меїр, 27-річний громадянин РФ Андрій Козлов і 40-річний Шломі Зів (40). Зазначається, що вони були врятовані з двох різних місць під час операції в центрі Назарета. Їхній медичний стан нормальний, і їх перевели для подальшого медичного обстеження в медичний центр Тель-Ха-Шомер-Шеба.

"Армія оборони Ізраїлю, розвідка та спецназ провели складну, героїчну операцію з порятунку чотирьох заручників, утримуваних ХАМАС у Газі. Ми продовжуватимемо боротьбу, поки 120 заручників не повернуться додому", – написав в мережі Х міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Як повідомляє Times of Israel, усі чотири заручники були викрадені з музичного фестивалю, який проходив в ніч на 7 жовтня неподалік від сектора Газа. Момент викрадення 25-річної Ноа Аргамані був зафіксований на відомому відео, де дівчину саджають на мотоцикл і везуть в бік Гази. Андрій Козлов та Шломі Зів працювали охоронцями на тій вечірці.

Повідомляється, що під час операції зі звільнення цих заручників був важко поранений боєць ізраїльського спецназу.

Війна в Ізраїлю проти ХАМАс: останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль розглядає можливість призупинення війни з ХАМАС на деякий час, аби повернути заручників. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для того, щоб повернути заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці і всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи ми здамося", - зазначив він.

Така заява пролунала після пропозиції президента США Джо Байдена щодо припинення війни в Газі.

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