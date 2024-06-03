Прем'єр-міністр наголосив, що це може статися лише на короткий час задля повернення заручників.

Ізраїль розглядає можливість призупинення війни з ХАМАС на деякий час, аби повернути заручників. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху, передає i24.

"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для того, щоб повернути заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці і всі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи ми здамося", - зазначив він.

Така заява пролунала після пропозиції президента США Джо Байдена щодо припинення війни в Газі.

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"Байден не згадав важливу деталь - що на другому етапі Ізраїль не погодився закінчити війну, а лише "обговорити" її закінчення. Що означає обговорювати? Ми обговорюємо тільки на наших умовах", - підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю.

За словами Нетаньяху, війну не буде закінчено, поки Ізраїль не досягне всіх своїх цілей.

"Ми не відмовимося від абсолютної перемоги", - додав політик.

Водночас він закликав не звертати увагу на повідомлення, адже є багато фейків.

"Я не буду вдаватися в подробиці угоди, але те, що описав президент США, не є точним, є ще багато деталей, які не були розкриті", - зауважив він.

Нетаньяху підтвердив, що дві цілі, які були заявлені протягом всієї війни, залишаються незмінними.

"Ми сповнені рішучості ліквідувати ХАМАС і повернути заручників (як я і говорив весь цей час)", - сказав він.

Війна в Газі - останні новини

Як писав УНІАН, раніше в Ізраїлі спростували інформацію про те, що країна готова до припинення вогню в секторі Гази в обмін на звільнення усіх заручників.

"Ізраїль не змінював умови припинення війни: знищення військових та управлінських можливостей ХАМАС, звільнення всіх заручників та забезпечення того, щоб Газа більше не представляла загрози Ізраїлю", - зазначали у повідомленні Офісу прем’єр-міністра країни.

Водночас така заява пролунала під час звернення Джо Байдена. Тоді він розкрив деталі мирного плану Ізраїлю щодо Гази. За його словами, пропозиція складається з трьох етапів, а саме:

Перший етап триватиме шість тижнів, включно з повним припиненням вогню, виведенням ізраїльських військ з усіх населених пунктів Гази і звільненням літніх, поранених і жінок-заручниць в обмін на звільнення ув'язнених ХАМАСу.

Другий етап - остаточне припинення бойових дій. США, Єгипет і Катар забезпечать підтримку переговорів.

Третя фаза - почнеться масштабна фаза відновлення Гази, і всі заручники будуть звільнені.

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