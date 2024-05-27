ЦАХАЛ ліквідував двох топ-командирів ХАМАС: серед жертв - багато цивільних

Серед мирного населення внаслідок ударів є багато жертв.

У неділю, 26 травня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по місту Рафах на півдні Гази та знищила двох командирів ХАМАС. Ліквідовані командири відповідальні за теракти на Західному березі річки Йордан.

Як пише The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ, внаслідок удару були вбиті командир так званої штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан та ще один високопосадовець терористичного угрупування.

Штаб-квартира ХАМАС на Західному березі - підрозділ палестинського угруповання, відповідальний за підготовку нападів на Ізраїль із Західного берега та на його території.

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Водночас контрольоване ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що в результаті удару загинуло близько 35 цивільниз осіб.

Ізраїльська армія заявляє, що удар був нанесений на основі "точних розвідувальних даних". Водночас зазначається, що удар і спричинена ним пожежа призвели до жертв серед цивільного населення.

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Як писав УНІАН, прокурор Міжнародного кримінального суду спрямував запит до колегії суддів щодо видачі ордеру на арешт керівництва Ізраїлю та ХАМАС через скоєні обома сторонами воєнні злочини.

Ця інформація викликала обурення не тільки в самому Ізраїлі, але також і в США. Вашингтон навіть погрожує санкціями проти МКС.

А от у Євросоюзі навпаки стали на бік Міжнародного кримінального суду.

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