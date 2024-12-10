Наразі війська Ізраїлю закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Ракетні кораблі Військово-морських сил Ізраїлю знищили сирійський військовий флот під час операції минулої ночі, яка спрямована на ліквідацію стратегічних загроз для країни. Про це заявив міністр оборони країни Ісраель Кац під час свого візиту на військово-морську базу в Хайфі, передає The Times of Israel.

За його словами, війська Ізраїлю закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

Крім того, Кац наказав створити "стерильну оборонну зону" на півдні Сирії без постійної ізраїльської присутності, аби запобігти будь-якій терористичній загрозі для країни.

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Ситуація в Сирії - останні новини

Як писав УНІАН, у Сирії після повалення режиму диктатора Башара Асада заборонили змушувати жінок носити хіджаб і дозволили їм обирати собі одяг. Крім того, нова влада видала заборону на переслідування працівників ЗМІ.

Також повідомлялось, що Мохаммед аль-Башир став тимчасовим прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року. Політик відомий тим, що є близьким соратником лідера угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулані, який був очільником операції з повалення режиму Асада.

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