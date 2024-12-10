Вони продовжать захищати його.

У Росії підтвердили, що надали притулок колишньому правителю Сирії Башару аль-Асаду. Кремль не збирається віддавати його до рук правосуддя.

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков сказав NBC News, що на російську територію Асада доставили "найбільш безпечним способом", однак інших деталей цієї операції він розкривати не буде:

"Він у безпеці, і це свідчить про те, що Росія діє так, як потрібно в такій екстраординарній ситуації".

Російський чиновник додав, що Москва й надалі підтримуватиме сирійського лідера, чий режим звинувачують у хімчних атаках, військових злочинах, вбивствах, систематичних тортурах та насильницьких зникненнях. Рябков заявив, що ці звинувачення походять від групи урядів, "які постійно перешкоджають спробам інших країн жити по-своєму".

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Він каже, що Москва сподівається на суверенне та цілісне майбутнє Сирії, тому Ізраїль має "серйозно розглянути" ситуацію на Голанських висотах і не порушувати територіальну цілісність країни.

Також Рябков сказав журналістам, що Кремль готовий розглянути ще один обмін ув’язненими зі Сполученими Штатами Америки, який стане "здоровим кроком уперед" у відносинах між країнами, особливо на початку роботи адміністрації Дональда Трампа.

Втеча Асада

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня сирійські повстанці увійшли у Дамаск та оголосили про повалення режиму Башара Асада.

ЗМІ писали, що політик вже перебуває на території Росії. Повідомляється, що він міг вивезти туди близько 135 мільярдів доларів.

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