Іранські офіційні особи заперечують, що Асад втік із Сирії.

Президента Сирії Башара Асада немає в Дамаску, але офіційна влада заперечує, що той покинув столицю. Про це пише CNN із посиланням на джерело.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що "Асада немає в жодному з тих місць у місті, де його можна було б знайти". Президентська гвардія Асада більше не розміщена в його звичайному місці проживання, як це було б, якби він перебував там, сказало джерело. Канцелярія сирійського президента наполягає на тому, що Асад не залишав столиці.

Іранські офіційні особи відкинули повідомлення про те, що їхній союзник президент Сирії Башар Асад покинув країну, оскільки джерело повідомило CNN, що його ніде немає в Дамаску.

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"Новини про те, що Асад і його сім'я залишили Сирію, не відповідають дійсності", - заявив член комітетів з національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Якуб Резазаде, за даними іранського державного телеканалу Press TV.

Радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї зустрівся з Асадом у Дамаску напередодні, повідомило в суботу агентство Press TV. Радник Алі Ларіджані зустрівся з Асадом, щоб "висловити підтримку Ірану сирійському уряду в умовах останнього повстання повстанців".

Іранські офіційні особи також спростовують повідомлення про те, що їхні співробітники евакуюються з посольства в Дамаску. Офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив:

"Ці твердження не відповідають дійсності. Посольство Ірану (в Дамаску), як і раніше, працює і продовжує свою звичайну діяльність".

Війна в Сирії - останні новини

Сирійський президент Башар Асад звернувся до США через посередників, включно з ОАЕ і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, із пропозицією, повідомляли джерела Bloomberg. Він нібито готовий розірвати зв'язки з Іраном і угрупованням "Хезболла" в обмін на допомогу в припиненні збройного конфлікту.

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