Диктатор віддав наказ про направлення військ до столиці, даючи зрозуміти, що він відкритий для переговорів.

Оскільки повстанці дедалі ближче підбираються до столиці Сирії, диктатор Башар Асад зробив останню відчайдушну спробу залишитися при владі, включно з непрямими дипломатичними ініціативами на адресу США та обраного президента Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, Асад наказав своїй армії відступити, щоб захистити Дамаск, по суті, поступившись більшою частиною країни повстанцям, які захопили великі міста Алеппо і Хама під час блискавичного наступу минулого тижня. Тепер вони перебувають на околиці Хомса.

Джерела видання стверджують, що одна з пропозицій, яку Асад зробив США через Об'єднані Арабські Емірати, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яке співробітництво з підтримуваними Іраном воєнізованими угрупованнями, такими як "Хезболла", якщо західні держави матимуть вплив, щоб зупинити бойові дії.

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Інша ініціатива полягала в тому, що Асад відправив високопоставленого християнського лідера на зустріч із президентом Угорщини Віктором Орбаном, щоб передати те, що він вважає "екзистенціальною загрозою християнській меншині Сирії", якщо ісламістські повстанці здобудуть перемогу, за словами інших людей, знайомих із планом. Стверджується, що намір полягав у тому, щоб Орбан, союзник Трампа, повідомив про цю небезпеку новому президенту США.

Зазначається, що Іран водночас скоротив свою присутність у Сирії, залишивши тільки своїх військових радників зосередженими навколо столиці. Деякі підтримувані Тегераном іракські ополченці також повернулися додому після того, як уряд поступився східним містом Дейр-ез-Зор курдським бійцям, підтримуваним США.

Війна в Сирії - останні новини

Повстанці наблизилися до військової в'язниці Сайєдна, в якій тисячі супротивників режиму Башара Асада зазнавали тортур і страт, а ще тисячі можуть залишатися там і нині.

Знімки в соцмережах свідчать, що ця в'язниця, яка розташована за 30 км від Дамаска, вже перебуває в полі зору повстанців. Опозиційні новинні портали повідомили, що війська 127-ї бригади сирійської армії, які захищали в'язницю, були виведені.

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