Сирійський диктатор переконаний, що люди, які воюють проти нього вже 13 років, насправді нікого не представляють.

Чинний "президент" Сирії Башар Асад висловив переконання, що його армії вдасться "перемогти і знищити" ісламістських повстанців, які вже кілька днів ведуть успішний наступ проти урядових сил. Відповідну заяву розповсюдила прес-служба Асада.

Зазначається, що сирійський диктатор провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном. Під час неї обговорили зокрема події останніх днів.

"Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки", – передає слова Асада його прес-служба.

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Також сирійський диктатор провів розмову з керівником самопроголошеної Абхазії Бадрою Гунбою. Його він теж запевнив у своїх планах перемоги.

"Президент Асад наголосив, що тероризм розуміє лише мову сили, і це мова, якою ми його зламаємо та ліквідуємо, незалежно від його прихильників і спонсорів. Зазначаємо, що терористи не представляють людей чи інституції, вони представляють лише агентства, які ними керують і їх підтримують", – повідомляє прес-служба Асада.

Загострення в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, після трьох днів успішного наступу сирійських повстанців тяжких втрат зазнали не лише сирійські урядові сили, але також війська РФ, які допомагають диктатурі Асада не розвалитися остаточно. За даними української розвідки, деякі підрозділи росіян перебувають в оточенні.

Також ми розповідали, що військові літаки Росії та сирійського уряду різко посилили кампанію повітряних атак по містах, які перебувають під контролем повстанців. Так Асад і Путін сподіваються стримати наступ антиурядових сил, який і справді трохи сповільнився.

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