За його словами, Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує.

Російський диктатор Володимир Путін спробує помститися за падіння режиму Башара аль-Асада в Сирії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у мережі X.

Зокрема, глава держави риторично запитує: якщо "сміливий" Асад втік до Путіна, тоді куди втече Путін?

Президент України зауважив, що режим Асада протягом десятиліть тримався виключно на насильстві.

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"І саме такими є усі режими, які підтримує Путін. Ми бачили такі самі в’язниці, катівні, невимовне насильство, приниження, побиття, тортури, зґвалтування та інші злочини на нашій території в кожному населеному пункті, який був окупований російськими загарбниками", - наголосив Зеленський.

За його словами, Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує.

"З початку російської окупації за танками завжди йдуть репресії й тортури. Вперше ми побачили це на нашій землі в Криму у 2014 році, коли російська окупація призвела до репресій корінного народу, найбільшої мусульманської громади України – кримських татар, а також журналістів і політичних діячів", - нагадав Зеленський.

Водночас, потім Росія продовжила свої жахливі порушення прав людини в окупованому Донбасі, включно із сумнозвісною в’язницею "Ізоляція".

Також, з лютого 2022 року Росія поширила ці практики на всі інші окуповані території. Звірства зросли в масштабах і жорстокості.

"Ось чому ми, українці, такі зворушені, коли бачимо сирійців, які виходять із в’язниць і катівень Асада", - додав Зеленський.

Як констатує президент України, Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен:

"Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада".

У зв'язку з цим, як відзначає глава держави, потрібні єдність та сила, щоб протистояти режимам, які сіють лише приниження та залишають після себе лише страждання, біль і руїни.

"Допомагаючи Україні боротись проти російської диктатури, міжнародна спільнота допомагає багатьом іншим регіонам світу відновити безпеку та досягти захисту від насильства", - додав президент.

Він зазначив, що за жахливі звірства й порушення прав людини має бути покарання.

"Насправді лише Путін і Асад заслуговують опинитися у в’язниці, а не ті невинні люди, яких вони роками ув'язнюють", - підсумував президент.

Падіння режиму Асада - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сирійський диктатор Башар Асад із членами своєї сім'ї втік до Москви, Росія надала їм політичний притулок. Він міг вилетіти до Москви з аеродрому в місті Латакія.

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