Одержимість Путіна війною в Україні призвела до зниження здатності Росії впливати на події в інших країнах.

Після краху режиму Башара Асада в Сирії, найбільшому союзнику Кремля на Близькому Сході, російські державні ЗМІ спробували применшити значення події для Москви, заявивши, що пріоритет має війна в Україні. Водночас, пише The Times, не всі прихильники Кремля прийняли таку точку зору, і дехто вже називає подію "колосальною геополітичною поразкою Росії".

На думку аналітиків, одержимість Путіна війною в Україні призвела до зниження здатності Росії впливати на події в інших країнах, зокрема, до ослаблення військово-стратегічних можливостей Кремля в Сирії.

"Росія присутня в Сирії з радянських часів. А Путін усе зіпсував за два тижні. І заради чого? Захопити ще одне село в Україні?", - зазначив один із московських журналістів.

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Руслан Пухов, керівник московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій і технологій", зазначає, що Москва наразі не володіє достатньою військовою силою, ресурсами, впливом і авторитетом для ефективного силового втручання за межами колишнього Радянського Союзу.

"Можна блефувати про свою силу і можливості на світовій арені, але важливо не почати вірити у власний блеф", - сказав він.

Водночас, пише The Times, є варіант, що для Путіна Сирія була важлива, бо вона дала йому змогу кинути виклик Заходу і випробувати нову зброю, що він тепер може робити в Україні в набагато більших масштабах. Є також побоювання, що якщо Росія повністю виведе свої війська з Сирії, вона перекине їх на поля боїв у Донбасі.

Варто зазначити, що провал Росії в Сирії відбувається на тлі ослаблення її впливу в інших країнах. Можна згадати невдалу спробу зірвати вступ Молдови до ЄС, анулювання результатів першого туру президентських виборів у Румунії, де переміг проросійський ультранаціоналіст Калін Джорджеску, а також протести проти проросійської правлячої партії в Грузії.

Хоча прямий зв'язок між війною і нездатністю Кремля нав'язувати і підтримувати свій вплив за межами своїх кордонів існує не завжди, масштабні втрати Росії в Україні підірвали віру у її силу, каже Бен Дубоу, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики.

"Здобувати перемоги на полі бою - єдиний вірний спосіб відновити довіру, але будь-які нові військові авантюри будуть пов'язані з ризиком нових поразок і нових запрошень кинути виклик російській владі", - зазначає він.

Крах режиму Асада

Нагадаємо, 8 грудня командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що російські загарбники перекинуть літаки і вертольоти з Сирії на війну проти України. За його словами, більша частина цих літаків - це Су-34, які є носіями керованих авіаційних бомб.

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